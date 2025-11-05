ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt FMC auf 'Underweight' - Ziel 41,50 Euro
- JPMorgan stuft FMC auf "Underweight" mit 41,50 Euro.
- Einsparungen können operativen Gegenwind nicht decken.
- Erreichung der Jahresziele im vierten Quartal schwierig.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 41,50 Euro auf "Underweight" belassen. Es sei ein weiteres Quartal gewesen, in dem Einsparungen den Gegenwind im operativen Geschäft kaum auffangen konnten, schrieb David Adlington am Dienstagabend im Nachgang des Berichts und der harschen Marktreaktion. Die Aufgabe, im vierten Quartal noch das obere Ende der Jahresziele zu erreichen, werde wohl zu schwierig. In der Telefonkonferenz sei das Management verständlicherweisenicht allzu detailliert auf 2026 eingegangen. Denn es gebe zu viele Unwägbarkeiten./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 23:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 00:15 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Medical Care Aktie
Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,31 % und einem Kurs von 41,45 auf Lang & Schwarz (05. November 2025, 07:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Medical Care Aktie um -9,65 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,11 %.
Die Marktkapitalisierung von Fresenius Medical Care bezifferte sich zuletzt auf 12,20 Mrd..
Fresenius Medical Care zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,6300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,1400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von -12,92 %/+30,62 % bedeutet.
