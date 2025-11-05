    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFresenius Medical Care AktievorwärtsNachrichten zu Fresenius Medical Care

    ANALYSE-FLASH

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    JPMorgan belässt FMC auf 'Underweight' - Ziel 41,50 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan stuft FMC auf "Underweight" mit 41,50 Euro.
    • Einsparungen können operativen Gegenwind nicht decken.
    • Erreichung der Jahresziele im vierten Quartal schwierig.
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan belässt FMC auf 'Underweight' - Ziel 41,50 Euro
    Foto: Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 41,50 Euro auf "Underweight" belassen. Es sei ein weiteres Quartal gewesen, in dem Einsparungen den Gegenwind im operativen Geschäft kaum auffangen konnten, schrieb David Adlington am Dienstagabend im Nachgang des Berichts und der harschen Marktreaktion. Die Aufgabe, im vierten Quartal noch das obere Ende der Jahresziele zu erreichen, werde wohl zu schwierig. In der Telefonkonferenz sei das Management verständlicherweisenicht allzu detailliert auf 2026 eingegangen. Denn es gebe zu viele Unwägbarkeiten./rob/ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 23:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 00:15 / GMT

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Fresenius Medical Care AG!
    Long
    39,12€
    Basispreis
    0,22
    Ask
    × 14,98
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    44,86€
    Basispreis
    0,36
    Ask
    × 14,48
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    Fresenius Medical Care

    -1,62 %
    -10,04 %
    -8,96 %
    -3,85 %
    +10,47 %
    +44,85 %
    -41,41 %
    -48,27 %
    +115,66 %
    ISIN:DE0005785802WKN:578580

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Medical Care Aktie

    Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,31 % und einem Kurs von 41,45 auf Lang & Schwarz (05. November 2025, 07:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Medical Care Aktie um -9,65 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,11 %.

    Die Marktkapitalisierung von Fresenius Medical Care bezifferte sich zuletzt auf 12,20 Mrd..

    Fresenius Medical Care zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,6300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,1400 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von -12,92 %/+30,62 % bedeutet.


    Rating: Underweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 41,50 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 41,50, was einem Rückgang von +-0,02% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH JPMorgan belässt FMC auf 'Underweight' - Ziel 41,50 Euro Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 41,50 Euro auf "Underweight" belassen. Es sei ein weiteres Quartal gewesen, in dem Einsparungen den Gegenwind im operativen Geschäft kaum auffangen konnten, schrieb David …