Die größten Aufsteiger der Woche vom 29.10.-05.11.2025 in der wO Community
Foto:
Liebe wallstreetONLINE Nutzer,
in wöchentlichen Abschnitten stellen wir Ihnen die Top15 Aufsteiger-Aktien unserer Community vor. Wir zeigen Ihnen die Werte, die innerhalb der letzten Woche den größten Zuwachs in der Aufmerksamkeit unserer Community verzeichneten. Oftmals handelt es sich um Werte, bei denen wichtige Ereignisse wie Adhocs eingetreten sind oder die Quartalszahlen anstehen. Schauen Sie gerne mal vorbei und diskutieren Sie mit.
Jeden Mittwoch um 8:00 stellen wir Ihnen die interessantesten Werte vor. Abonnieren Sie jetzt den Autor um stets auf dem Laufenden zu sein.
Viel Spaß beim Gebrauch dieser übersichtlichen, kumulierten Wertpapier Darstellung!
Anzeige
Präsentiert von
Evotec
Monatsperformance: +11,74 %
Monatsperformance: +11,74 %
Platz 1
Bitcoin
Monatsperformance: -17,46 %
Monatsperformance: -17,46 %
Platz 2
Critical Infrastructure Technologies
Monatsperformance:
Monatsperformance:
Platz 3
Lynas Rare Earths
Monatsperformance: -29,25 %
Monatsperformance: -29,25 %
Platz 4
Palantir
Monatsperformance: +9,22 %
Monatsperformance: +9,22 %
Platz 5
Silber
Monatsperformance: -0,53 %
Monatsperformance: -0,53 %
Platz 6
DroneShield
Monatsperformance: -38,66 %
Monatsperformance: -38,66 %
Platz 7
POET Technologies
Monatsperformance: -0,38 %
Monatsperformance: -0,38 %
Platz 8
mutares
Monatsperformance: -9,82 %
Monatsperformance: -9,82 %
Platz 9
DeFi Technologies
Monatsperformance: -19,05 %
Monatsperformance: -19,05 %
Platz 10
Xiaomi
Monatsperformance: -18,69 %
Monatsperformance: -18,69 %
Platz 11
Moderna
Monatsperformance: -15,55 %
Monatsperformance: -15,55 %
Platz 12
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
12 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte