Talanx im Abwärtssog

Nachdem sich bei Talanx im Zeitraum zwischen Mitte Mai und Mitte Oktober eine eindrucksvolle SKS-Formation aufgebaut hatte, kam es nur wenige Tage später zu einem deutlichen Kursrückfall unter die dazugehörige Nackenlinie, verlaufend um 109,40 Euro. Dies hat ein größeres Verkaufssignal auf Sicht der nächsten Wochen ausgelöst, ein erstes Ziel, bestehend aus dem 200-Tage-Durchschnitt bei 104,50 Euro, wurde erfolgreich im gestrigen Handelsverlauf abgearbeitet. Aus der Gesamtformation geht aber noch sehr viel höheres Korrekturpotenzial hervor, im weiteren Verlauf auf 99,50 Euro und darunter auf rechnerisch 95,85 Euro und bietet sich weiterhin für ein Engagement auf der Unterseite an. Kurzzeitig dürfte aber der EMA 200 stabilisierend wirken und Kursgewinne auf 108,10 Euro ermöglichen. Dieses Niveau sollten Investoren für einen potenziellen Short-Einstieg vormerken. In bullisches Terrain kehrt die Talanx-Aktie dagegen erst über einem Preisniveau von 116,70 Euro zurück, was angesichts der eklatanten Kursschwäche derzeit als wenig wahrscheinlich erachtet wird.

1. Short-Position bei 108,10 oder unter 103,00 Euro eröffnen , Stopp über dem EMA 50 (blaue Linie) platzieren. Kursziele 99,50/95,85 Euro

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Talanx AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DY7V7V Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,03 - 1,16 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 95,793 Euro Basiswert: Talanx AG KO-Schwelle: 95,793 Euro akt. Kurs Basiswert: 106,60 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 9,15 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU20QT Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,04 - 1,18 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 116,9725 Euro Basiswert: Talanx AG KO-Schwelle: 116,9725 Euro akt. Kurs Basiswert: 106,60 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 95,85 Euro Hebel: 9,03 Kurschance: + 75 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.