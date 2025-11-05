Zalando im Sell-Off, aber...

Aktuell steuert die Zalando-Aktie die aktuellen Jahrestiefs um 22,52 Euro an und dürfte diese bald einem ausgiebigen Test unterziehen. Aus der im Vorfeld etablierten SKS-Formation geht aber noch weiteres Korrekturpotenzial auf mindestens 21,01 Euro hervor und würde sich für ein entsprechendes Short-Engagement über den weiter unten vorgestellten Turbo-Put-Optionsschein anbieten. Dort angelangt, sollte aufgrund des Unterstützungsclusters aus Sommer letzten Jahres aber eine deutliche Gegenbewegung zur Oberseite erwartet werden und würde sich infolgedessen für ein Long-Engagement mit Zielen bei 22,50 Euro und darüber sogar 24,10 Euro anbieten. Noch aber gibt der Kursverlauf keine greifbaren Trendwende-Muster her.

1. Long-Chance bei 22,05/21,01 Euro , Stopp unter 20,25 Euro platzieren. Kursziel 24,10 Euro

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Zalando SE (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DJ8UWF Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,31 - 0,34 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 19,7344 Euro Basiswert: Zalando SE KO-Schwelle: 19,7344 Euro akt. Kurs Basiswert: 23,47 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 6,72 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU4ZWJ Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,35 - 0,38 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 26,2715 Euro Basiswert: Zalando SE KO-Schwelle: 26,2715 Euro akt. Kurs Basiswert: 23,47 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 5,99 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

