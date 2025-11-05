BERNSTEIN RESEARCH stuft LUFTHANSA AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 7,50 Euro auf "Market-Perform" belassen. Alex Irving beschäftigte sich am Dienstagabend mit den Perspektiven der Fluggesellschaft bei ihrer eigenen Neuorientierung. Die Umsetzung sei eine Vorstufe dafür, wieder für Vertrauen in die langfristigen Ziele zu sorgen. Erste Fortschritte seien zu beobachten. Steigende Kosten und sinkende Erträge pro Sitzplatzkilometer zeigten aber, dass das Ziel noch nicht erreicht sei./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 17:40 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 06:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 7,726EUR auf Tradegate (05. November 2025, 08:00 Uhr) gehandelt.



