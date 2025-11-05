    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsSilber RohstoffvorwärtsNachrichten zu Silber

    Silberpreis

    Bullenpower: Silberpreis springt auf 47,71 USD

    Rally bei Silber: Kurs steigt kräftig um +1,35 % auf 47,71 USD.

    Silberpreis - Bullenpower: Silberpreis springt auf 47,71 USD
    Foto:
    Mit einem Plus von +1,35 % klettert der Silberpreis auf 47,71USD. Starke Nachfrage am Terminmarkt unterstützt die Aufwärtsbewegung, die aktuell keine Anzeichen von Schwäche zeigt.

    Silber Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,47 %
    1 Monat -0,53 %
    3 Monate +27,57 %
    1 Jahr +47,13 %

    Angenommen, Sie hätten vor 10 Jahren 1.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 15,04854USD. Heute steht er bei 47,71USD. Das Investment wäre auf 3.170,57USD gewachsen – eine Steigerung von +217,06 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

    Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Silber im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige auf technische Stabilisierung und langfristige Perspektiven setzen, warnen andere vor politischen Risiken und möglichen Rückgängen. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt Unsicherheiten, mit Prognosen zwischen 40 und 44 Euro, was auf eine bearish Einschätzung hindeutet.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Silber eingestellt.

    Informationen zu Silber

    Silber ist ein doppelfunktionales Edelmetall – Industriestoff und Wertspeicher zugleich. Kursbewegungen entstehen aus dem Zusammenspiel von Angebot, Nachfrage und Investorenstimmung.

    Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

    Silber

    +1,24 %
    +0,47 %
    -0,53 %
    +27,57 %
    +47,13 %
    +128,00 %
    +96,67 %
    +217,06 %
    +192,34 %
    ISIN:XD0002746952WKN:CG3AB1



    Autor
    Markt Bote
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
