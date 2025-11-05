Verbund Akt.(A): Gewinneinbruch durch schwache Wasserführung & Gewinnabschöpfung
Trotz Herausforderungen durch schwache Wasserführung und regulatorische Änderungen zeigt die VERBUND AG Anpassungsfähigkeit und plant optimistisch für 2025 mit einem stabilen Ergebnisausblick.
- Das Ergebnis der VERBUND AG für die Quartale 1–3/2025 war rückläufig, bedingt durch eine unterdurchschnittliche Wasserführung und die Verlängerung der Gewinnabschöpfung in Österreich.
- Das EBITDA sank um 19,6 % auf 2.111,1 Mio. €, und das Konzernergebnis verringerte sich um 12,6 % auf 1.212,2 Mio. €.
- Der Erzeugungskoeffizient der Laufwasserkraftwerke lag mit 0,79 deutlich unter dem Vorjahreswert und dem langjährigen Durchschnitt, was zu einer Verringerung der Wasserkrafterzeugung um 23,1 % führte.
- Die Stromerzeugung aus Windkraft und Photovoltaik sank ebenfalls, mit einem Erzeugungskoeffizienten von 0,81, was 19 Prozentpunkte unter dem Planwert lag.
- Der durchschnittlich erzielte Absatzpreis für Strom aus Wasserkraft fiel nur geringfügig, während der Beitrag der Flexibilitätsprodukte um 6,3 % auf 233,7 Mio. € anstieg.
- Der Ergebnisausblick für 2025 wurde angepasst, mit einem erwarteten EBITDA zwischen 2.750 Mio. € und 2.900 Mio. € und einem berichteten Konzernergebnis zwischen 1.500 Mio. € und 1.600 Mio. €.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Verbund Akt.(A) ist am 05.11.2025.
Der Kurs von Verbund Akt.(A) lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 68,33EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,11 % im
Minus.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 68,70EUR das entspricht einem Plus von +0,55 % seit der Veröffentlichung.
+0,44 %
+6,13 %
+7,72 %
+2,55 %
-10,24 %
-11,41 %
+25,18 %
+398,36 %
+142,70 %
