AMD liefert Rekordzahlen – Anleger fliehen trotz Milliardenboom

"Wir haben ein hervorragendes Quartal mit Rekordumsätzen und -gewinnen erzielt, was die breite Nachfrage nach unseren leistungsstarken EPYC- und Ryzen-Prozessoren sowie Instinct-KI-Beschleunigern widerspiegelt", sagte CEO Lisa Su. "Unsere Rekordleistung im dritten Quartal und die starken Prognosen für das vierte Quartal markieren einen deutlichen Schritt nach vorne in unserer Wachstumsentwicklung."

Für das dritte Quartal meldete AMD einen bereinigten Gewinn von 1,20 US-Dollar je Aktie bei einem Umsatz von 9,25 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 36 Prozent im Jahresvergleich. Analysten hatten im Schnitt mit 1,17 US-Dollar Gewinn und 8,74 Milliarden US-Dollar Umsatz gerechnet. Besonders stark war das Rechenzentrumsgeschäft, das um 22 Prozent auf 4,3 Milliarden US-Dollar wuchs, getrieben von der Nachfrage nach den MI300-KI-Beschleunigern und EPYC-Prozessoren. Das Client-Segment, zu dem PC- und Laptop-Chips gehören, legte um 73 Prozent auf 4 Milliarden US-Dollar zu, während die Gaming-Sparte dank Radeon-GPUs 1,3 Milliarden US-Dollar Umsatz erzielte – ein Plus von 181 Prozent.

Für das vierte Quartal erwartet AMD einen Umsatz zwischen 9,3 und 9,9 Milliarden US-Dollar, der Mittelwert liegt mit 9,6 Milliarden über dem Konsens von 9,21 Milliarden. Die bereinigte Bruttomarge soll 54,5 Prozent betragen. Dennoch blieb die Euphorie aus, da Investoren nach den jüngsten Großaufträgen mit OpenAI und Oracle auf noch stärkere Impulse gehofft hatten.

AMD hatte im Oktober Verträge mit OpenAI und Oracle geschlossen, die den Einsatz von bis zu 6 Gigawatt an AMD-GPUs in KI-Rechenzentren vorsehen. OpenAI wird im Gegenzug bis zu 160 Millionen AMD-Aktien erwerben – rund zehn Prozent des Unternehmens. Zudem beliefert AMD zwei Supercomputer des US-Energieministeriums, die nach Fertigstellung Investitionen von einer Milliarde US-Dollar darstellen.

Lisa Su bekräftigte, dass das KI-Geschäft bis 2027 "zig Milliarden Dollar" Umsatz generieren werde. Der weltweite Markt für KI-Prozessoren könnte nach ihren Worten jährlich über 500 Milliarden US-Dollar erreichen. Analyst Joseph Moore von Morgan Stanley sieht die neuen MI450-Rack-Scale-Plattformen, die 2026 eingeführt werden sollen, als "Schlüssel zur nächsten Wachstumsphase".

Trotz des Erfolgs bleibt AMD im Schatten von Nvidia, das mit einer Marktkapitalisierung von über fünf Billionen US-Dollar den Markt dominiert. AMD liegt derzeit bei rund 418 Milliarden US-Dollar. Die Aktie hat sich 2025 bislang mehr als verdoppelt – doch die jüngsten Kursverluste zeigen, dass der Markt von AMD nun mehr als nur solide Zahlen erwartet.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



