Gewinnausblick belastet Siemens Healthineers vorbörslich

So erwartet Siemens Healthineers ein bereinigtes EPS von 2,20 bis 2,40 Euro, während Analysten aktuell noch im Schnitt eine Steigerung auf 2,48 Euro auf dem Zettel haben./ck/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Healthineers Aktie

Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,17 % und einem Kurs von 47,37 auf Tradegate (05. November 2025, 08:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Healthineers Aktie um -2,96 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,92 %.

Die Marktkapitalisierung von Siemens Healthineers bezifferte sich zuletzt auf 50,90 Mrd..

Siemens Healthineers zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,9500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9600 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 60,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 59,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 64,00EUR was eine Bandbreite von +30,76 %/+41,84 % bedeutet.