FUTURE Secures CHF 28M as Switzerland's Bitcoin Treasury Leader
Future Holdings AG, a leader in Bitcoin treasury, raised CHF 28 million with support from top investors, aiming to spearhead institutional Bitcoin adoption in Europe under expert leadership.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Future Holdings AG, Switzerland's premier Bitcoin Treasury Company, successfully raised CHF 28 million in a strategic funding round.
- The funding round was supported by prominent investors including Fulgur Ventures, Nakamoto, and TOBAM.
- The leadership team includes experienced professionals such as Chairman Richard Byworth and CEO Sebastien Hess, known for their backgrounds in finance and Bitcoin.
- FUTURE's business model focuses on institutional Bitcoin adoption through treasury operations, research, infrastructure development, and advisory services.
- The company aims to establish itself as Europe's leading Bitcoin Treasury Company, leveraging Switzerland's financial innovation and trust.
- FUTURE's operations are built on a strong Bitcoin balance sheet, which underpins all activities and services offered to institutional clients.
