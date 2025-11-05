49 0 Kommentare FUTURE Secures CHF 28M as Switzerland's Bitcoin Treasury Leader

Future Holdings AG, a leader in Bitcoin treasury, raised CHF 28 million with support from top investors, aiming to spearhead institutional Bitcoin adoption in Europe under expert leadership.

