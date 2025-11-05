    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsUnternehmensnachrichtenvorwärtsNachricht
    FUTURE Secures CHF 28M as Switzerland's Bitcoin Treasury Leader

    Future Holdings AG, a leader in Bitcoin treasury, raised CHF 28 million with support from top investors, aiming to spearhead institutional Bitcoin adoption in Europe under expert leadership.

    FUTURE Secures CHF 28M as Switzerland's Bitcoin Treasury Leader
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Future Holdings AG, Switzerland's premier Bitcoin Treasury Company, successfully raised CHF 28 million in a strategic funding round.
    • The funding round was supported by prominent investors including Fulgur Ventures, Nakamoto, and TOBAM.
    • The leadership team includes experienced professionals such as Chairman Richard Byworth and CEO Sebastien Hess, known for their backgrounds in finance and Bitcoin.
    • FUTURE's business model focuses on institutional Bitcoin adoption through treasury operations, research, infrastructure development, and advisory services.
    • The company aims to establish itself as Europe's leading Bitcoin Treasury Company, leveraging Switzerland's financial innovation and trust.
    • FUTURE's operations are built on a strong Bitcoin balance sheet, which underpins all activities and services offered to institutional clients.






