Axon Enterprise: Crash um mehr als 20% ab nach den Zahlen

Bereits zu Beginn des Jahres hatte das Unternehmen darauf hingewiesen, dass der Zollkonflikt seine Geschäftstätigkeit beeinträchtigen könnte – insbesondere durch Schwierigkeiten bei der Beschaffung importierter Komponenten für seine Produkte sowie durch Einschränkungen beim Export in internationale Märkte. Axon deutete zudem an, dass es wegen der zollbedingten Kostensteigerungen bei Zulieferern über Preiserhöhungen nachdenke.

Der Taser-Hersteller Axon Enterprise hat am Dienstag die Gewinnerwartungen der Analysten für das dritte Quartal verfehlt. Grund dafür waren höhere Kosten infolge der Einführung von Zöllen, was die Aktie im nachbörslichen Handel um zeitweise mehr als 20 Prozent einbrechen ließ.

Das in Arizona/USA ansässige Unternehmen ist der führende Anbieter von Bodycams für Polizeibehörden in den USA und liefert außerdem Drohnen- und Einsatzsysteme an Strafverfolgungsbehörden in Nordamerika, Europa und Australien.

Finanzvorständin Brittany Bagley hatte bereits im August erklärt, dass sich die Auswirkungen der Zölle in der zweiten Jahreshälfte deutlicher bemerkbar machen würden.

Auf bereinigter Basis erzielte Axon im Quartal, das am 30. September endete, einen Gewinn je Aktie von 1,17 US-Dollar, während Analysten im Schnitt mit 1,52 US-Dollar gerechnet hatten.

Der Quartalsumsatz lag bei 710,6 Millionen US-Dollar, die Markterwartung lag bei 703,5 Millionen US-Dollar.

Für das Gesamtjahr 2025 erwartet das Unternehmen nun einen Umsatz von rund 2,74 Milliarden US-Dollar, nach zuvor prognostizierten 2,65 bis 2,73 Milliarden US-Dollar.

Die Anleger ließen aufgrund des Geschäftsergebnisses erstmal die Luft aus der Aktie.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Axon Enterprise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -19,41 % und einem Kurs von 497,9EUR auf Tradegate (05. November 2025, 08:36 Uhr) gehandelt.