Novo Nordisk kappt abermals seine Jahresziele - Drittes Quartal enttäuscht
- Novo Nordisk senkt Umsatz- und Gewinnziele erneut.
- Umsatzplus wird auf 8-11% reduziert, vorher 14%.
- Wegovy und Ozempic enttäuschen, Gewinn steigt nur leicht.
BAGSVAERD (dpa-AFX) - Seine unverändert schwierigen Geschäfte mit Diabetesmitteln und Gewichtssenkern lassen den Pharmakonzern Novo Nordisk noch vorsichtiger auf das Jahr blicken. Die Dänen senkten zur Vorlage ihrer Zahlen am Mittwoch für das dritte Quartal ein weiteres Mal ihre Umsatz- und Gewinnziele. Zudem kürzte das Management um den erst seit Anfang August amtierenden Chef Maziar Mike Doustdar die Investitionspläne für das Jahr.
Mit Blick auf den Erlös peilt Doustdar nun zu konstanten Wechselkursen ein Umsatzplus von acht bis elf Prozent an - zuvor war noch ein Plus von 14 Prozent das Maximalziel gewesen. Die Bandbreite
für den bereinigten operativen Gewinn wurde ebenfalls am oberen Ende um drei Prozentpunkte gekappt und sieht nun währungsbereinigt einen Zuwachs von vier bis sieben Prozent vor.
Im dritten Quartal hatte Novo Nordisk die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten verfehlt. Auch die beiden wichtigsten Kassenschlager Wegovy und Ozempic enttäuschten etwas.
Nach neun Monaten steht nun konzernweit ein Umsatzplus von zwölf Prozent auf knapp 230 Milliarden dänischen Kronen (ca 7,5 Mrd Euro) zu Buche, wie der Konzern weiter mitteilte. Der operative Gewinn stieg im Vergleich zum Vorjahr um 5 Prozent auf knapp 96 Milliarden Kronen. Unter dem Strich ergibt sich für die ersten drei Quartale ein Konzerngewinn von gut 75,5 Milliarden Kronen, ein Plus von 4 Prozent. Dabei belasteten im dritten Jahresviertel milliardenschwere Abschreibungen für den geplanten Abbau von weltweit 9.000 Stellen das Ergebnis./tav/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie
Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,57 % und einem Kurs von 40,90 auf Tradegate (05. November 2025, 08:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um -3,38 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,60 %.
Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 145,22 Mrd..
Novo Nordisk zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 7,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3200 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 471,11DKK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 290,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 600,00DKK was eine Bandbreite von +577,17 %/+1.301,05 % bedeutet.
langsam geht es nach oben ich glaube jeder der jetzt investiert wird sich bald freuen erst mal gibt oder gab es Schmerzengeld
Naja muss jeder selbst wissen.
Das von PinkPanther66 glaube ich mit. Das heutige Management segelt hart am Wind und baut willensstark und fachlich begnadet Zukunft auf. Noch sehen wir mit einem mehrjährigem Zeitverzug die Wirkungen der Unterlasser- und Poserpraxis vom Vorgänger, wo anfangs gar steigende Gewinne durch bestreikte Investitionen gezeigt werden konnten und die Börse was von Dauersteigfähigkeit in 130er Kursen wähnte. Charttechnisch hängt die Börse noch in der negativen Neulernphase, im sekundären Downtrend. Faktisch kontert sich die inszenierte Schwäche längst, die Übernahmeofferte mag mehr ein Malefizstein gegen Pfizer sein und auch das ist sinnvoll in einer Höhe von unteren einstelligen Prozenten der Marktkapitalisierung.