BERNSTEIN RESEARCH stuft CONTINENTAL AG auf 'Underperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Underperform" belassen. Harry Martin erklärte am Dienstagabend, warum er davon ausgeht, dass etablierte Qualitätsanbieter wie Michelin oder Bridgestone im Reifensektor einen Vorsprung haben dürften. Der technologische Vorsprung dürfte im nächsten Jahrzehnt bestehen bleiben, doch Herausforderer aus China dürften in großem Umfang Marktanteile abnehmen. Michelin ist sein Favorit in Erwartung einer Margensteigerung, während er Continental meidet wegen der Bewertung./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 21:05 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 21:05 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,03 % und einem Kurs von 65,84EUR auf Tradegate (05. November 2025, 08:00 Uhr) gehandelt.
