BERNSTEIN RESEARCH stuft MICHELIN auf 'Outperform'



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Harry Martin

Analysiertes Unternehmen: MICHELIN

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 36

Kursziel alt: 36

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Michelin mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Outperform" belassen. Harry Martin erklärte am Dienstagabend, warum er davon ausgeht, dass etablierte Qualitätsanbieter wie Michelin oder Bridgestone im Reifensektor einen Vorsprung haben dürften. Der technologische Vorsprung dürfte im nächsten Jahrzehnt bestehen bleiben, doch Herausforderer aus China dürften in großem Umfang Marktanteile abnehmen. Michelin ist sein Favorit in Erwartung einer Margensteigerung, während er Continental meidet wegen der Bewertung./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 21:05 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 21:05 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.