    BERNSTEIN RESEARCH stuft MICHELIN auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Michelin mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Outperform" belassen. Harry Martin erklärte am Dienstagabend, warum er davon ausgeht, dass etablierte Qualitätsanbieter wie Michelin oder Bridgestone im Reifensektor einen Vorsprung haben dürften. Der technologische Vorsprung dürfte im nächsten Jahrzehnt bestehen bleiben, doch Herausforderer aus China dürften in großem Umfang Marktanteile abnehmen. Michelin ist sein Favorit in Erwartung einer Margensteigerung, während er Continental meidet wegen der Bewertung./tih/ag

