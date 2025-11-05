    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDWS Group AktievorwärtsNachrichten zu DWS Group

    ANALYSE-FLASH

    RBC hebt Ziel für DWS auf 58 Euro - 'Outperform'

    • RBC hebt DWS-Kursziel auf 58 Euro an.
    • Einstufung bleibt bei "Outperform".
    • Vorsteuergewinn-Prognosen steigen um 6%.
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für DWS von 55 auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Mandeep Jagpal passte seine Schätzungen am Dienstagabend an die jüngsten Quartalszahlen der Deutsche-Bank-Tochter an. Seine Prognosen für den Vorsteuergewinn steigen bis 2027 im Schnitt um sechs Prozent./rob/ag/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 17:41 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 00:45 / EST

    ISIN:DE000DWS1007WKN:DWS100

     

    Die DWS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,54 % und einem Kurs von 54,80 auf Tradegate (05. November 2025, 08:10 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DWS Group Aktie um +4,08 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,86 %.

    Die Marktkapitalisierung von DWS Group bezifferte sich zuletzt auf 10,90 Mrd..

    DWS Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,4900 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 54,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 58,00EUR was eine Bandbreite von -8,26 %/+6,42 % bedeutet.


