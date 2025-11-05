RBC hebt Ziel für DWS auf 58 Euro - 'Outperform'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DWS Group Aktie

Die DWS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,54 % und einem Kurs von 54,80 auf Tradegate (05. November 2025, 08:10 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DWS Group Aktie um +4,08 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,86 %.

Die Marktkapitalisierung von DWS Group bezifferte sich zuletzt auf 10,90 Mrd..

DWS Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,4900 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 54,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 58,00EUR was eine Bandbreite von -8,26 %/+6,42 % bedeutet.