AKTIE IM FOKUS
Vonovia auf Erholungskurs
- Vonovia-Aktien erholen sich nach Quartalsbilanz.
- Kurs steigt vorbörslich um zwei Prozent auf 26,18 Euro.
- Analysten sehen positives Ergebnisziel für 2026.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die zuletzt unter Druck geratenen Aktien von Vonovia könnten nach der Quartalsbilanz des Unternehmens am Mittwoch zu einer Erholung ansetzen.
Im vorbörslichen Handel auf Tradegate legte der Kurs um gut zwei Prozent zu auf 26,18 Euro im Vergleich mit dem Xetra-Schluss am Vortag. Die Papiere waren im Vorfeld der Quartalszahlen von über 28 Euro auf unter 26 Euro gefallen.
Analyst Neil Green von JPMorgan attestierte der Immobiliengesellschaft ein solides Ergebnisziel für das laufende Jahr. Zudem lägen die Wachstumsziele für das bereinigte operative Ergebnis (Ebt) 2026 über seinen Annahmen.
Auch die Aussagen zur Bewertung des Portfolios seien positiv, so der Experte in einer ersten Einschätzung./bek/stk
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie
Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,26 % und einem Kurs von 26,22 auf Tradegate (05. November 2025, 08:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um -4,58 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,22 %.
Die Marktkapitalisierung von Vonovia bezifferte sich zuletzt auf 21,14 Mrd..
Vonovia zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,1200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,1100 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 24,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 41,00EUR was eine Bandbreite von -5,14 %/+62,06 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Vonovia - A1ML7J - DE000A1ML7J1
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Vonovia. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
BERLIN (dpa-AFX) - Die Linke im Bundestag kämpft für ein härteres Vorgehen und höhere Bußgelder bei Mietwucher. Am Donnerstag soll namentlich über einen entsprechenden Gesetzentwurf abgestimmt werden. Unter anderem will die Linke, dass überhöhte Mieten künftig mit Bußgeldern bis zu 100.000 Euro bestraft werden können - doppelt so viel wie bisher. Außerdem soll der Nachweis unangemessen hoher Mieten einfacher werden.
Also bei uns wohnt in einer kernsanierten, wirklich schönen Wohnanlage ursprünglich aus den 1960ern zu 90 % Klientel, welches ich noch nicht mal in einem 500 Meter entfernten Keller haben wollte.