    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVonovia AktievorwärtsNachrichten zu Vonovia

    AKTIE IM FOKUS

    241 Aufrufe 241 0 Kommentare 0 Kommentare

    Vonovia auf Erholungskurs

    Für Sie zusammengefasst
    • Vonovia-Aktien erholen sich nach Quartalsbilanz.
    • Kurs steigt vorbörslich um zwei Prozent auf 26,18 Euro.
    • Analysten sehen positives Ergebnisziel für 2026.
    AKTIE IM FOKUS - Vonovia auf Erholungskurs
    Foto: Paul Zinken - dpa-Zentralbild/dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die zuletzt unter Druck geratenen Aktien von Vonovia könnten nach der Quartalsbilanz des Unternehmens am Mittwoch zu einer Erholung ansetzen.

    Im vorbörslichen Handel auf Tradegate legte der Kurs um gut zwei Prozent zu auf 26,18 Euro im Vergleich mit dem Xetra-Schluss am Vortag. Die Papiere waren im Vorfeld der Quartalszahlen von über 28 Euro auf unter 26 Euro gefallen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Vonovia SE!
    Long
    23,74€
    Basispreis
    0,16
    Ask
    × 13,45
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    27,31€
    Basispreis
    0,22
    Ask
    × 13,45
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Analyst Neil Green von JPMorgan attestierte der Immobiliengesellschaft ein solides Ergebnisziel für das laufende Jahr. Zudem lägen die Wachstumsziele für das bereinigte operative Ergebnis (Ebt) 2026 über seinen Annahmen.

    Auch die Aussagen zur Bewertung des Portfolios seien positiv, so der Experte in einer ersten Einschätzung./bek/stk

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    Vonovia

    -1,33 %
    -4,58 %
    -3,22 %
    -5,90 %
    -12,50 %
    +13,23 %
    -49,91 %
    +1,24 %
    +50,51 %
    ISIN:DE000A1ML7J1WKN:A1ML7J

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie

    Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,26 % und einem Kurs von 26,22 auf Tradegate (05. November 2025, 08:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um -4,58 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,22 %.

    Die Marktkapitalisierung von Vonovia bezifferte sich zuletzt auf 21,14 Mrd..

    Vonovia zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,1200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,1100 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 24,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 41,00EUR was eine Bandbreite von -5,14 %/+62,06 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Vonovia - A1ML7J - DE000A1ML7J1

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Vonovia. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Vonovia auf Erholungskurs Die zuletzt unter Druck geratenen Aktien von Vonovia könnten nach der Quartalsbilanz des Unternehmens am Mittwoch zu einer Erholung ansetzen. Im vorbörslichen Handel auf Tradegate legte der Kurs um gut zwei Prozent zu auf 26,18 Euro im Vergleich …