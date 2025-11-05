    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsQiagen AktievorwärtsNachrichten zu Qiagen
    UBS stuft QIAGEN NV auf 'Neutral'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Qiagen auf "Neutral" belassen. Das Kursziel wird in US-Dollar angegeben und beträgt unverändert 50 Dollar. Analyst Dan Leonard ging am Dienstagabend auf die Quartalszahlen, den Kauf von Parse Biosciences sowie die Suche nach einem neuen Vorstandschef ein. Das dritte Quartal des Diagnostikspezialisten habe mit Blick auf das Wachstum im Kerngeschäft die Erwartungen übertroffen, während der Bereich Diagnostik leicht hinter den Erwartungen zurückblieb, schrieb er. Was den angekündigten Rücktritt von Thierry Bernard als Vorstandschef betrifft, ist er vom Zeitpunkt überrascht. Auch die Übernahme von Parse überrasche. Dem Experten zufolge passt das Unternehmen aber gut zum Kerngeschäft von Qiagen./ck/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 23:43 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 23:43 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Qiagen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,62 % und einem Kurs von 38,67EUR auf Tradegate (05. November 2025, 08:25 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Dan Leonard
    Analysiertes Unternehmen: QIAGEN NV
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


