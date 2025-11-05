    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAdvanced Micro Devices AktievorwärtsNachrichten zu Advanced Micro Devices
    153 Aufrufe 153 0 Kommentare 0 Kommentare

    UBS stuft AMD auf 'Buy'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für AMD von 265 auf 300 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Gemessen an der Kursrally vor dem Quartalsbericht, könnten die Ergebnisse für einen Rückschlag in den Aktien sorgen, schrieb Timothy Arcuri am Mittwochmorgen. Er würde an Stelle der Anleger aber "nicht frech werden" vor dem in der kommenden Woche anstehenden Analystentag, auf dem AMD vermutlich den Weg für 15 bis 20 Dollar Gewinn je Aktie bis Ende der Dekade vorzeichne./ag/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 04:17 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 04:17 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Advanced Micro Devices Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,19 % und einem Kurs von 209,1EUR auf Tradegate (05. November 2025, 08:29 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Timothy Arcuri
    Analysiertes Unternehmen: AMD
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 300
    Kursziel alt: 265
    Währung: USD
    Zeitrahmen: 12m


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 300,00$, was eine Steigerung von +25,36% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    UBS stuft AMD auf 'Buy' Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für AMD von 265 auf 300 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Gemessen an der Kursrally vor dem Quartalsbericht, könnten die Ergebnisse für einen Rückschlag in den Aktien sorgen, …