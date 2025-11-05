Novo Nordisk: 4. Prognosesenkung in diesem Jahr – Aktie rauscht ab

CEO Mike Doustdar, der das Unternehmen erst im August übernommen hat, sprach von "geringeren Wachstumserwartungen für unsere GLP-1-Therapien" und kündigte an: "Wir wollen an allen Fronten Gas geben, um in dynamischen und zunehmend wettbewerbsintensiven Märkten besser bestehen zu können." Die Märkte reagierten prompt: Die Aktie fiel um mehr als vier Prozent und liegt seit Jahresbeginn rund 50 Prozent im Minus.

Novo Nordisk hat seine Gewinn- und Umsatzprognose für das Gesamtjahr erneut gesenkt und damit Anleger auf dem ohnehin nervösen Markt für Adipositas-Medikamente aufgeschreckt. Der dänische Pharmakonzern, einst das wertvollste Unternehmen Europas, rechnet nun mit einem operativen Gewinnwachstum zwischen 4 und 7 Prozent und einem Umsatzplus von 8 bis 11 Prozent – deutlich weniger als die zuvor prognostizierten 10 bis 16 beziehungsweise 8 bis 14 Prozent.

Im dritten Quartal erzielte Novo Nordisk einen Umsatz von 75 Milliarden dänischen Kronen (10,05 Milliarden Euro), ein Plus von fünf Prozent. Analysten hatten im Schnitt etwas mehr erwartet. Das Wachstum in lokalen Währungen lag bei 11 Prozent und damit leicht unter den Prognosen. Besonders das Blockbuster-Medikament Wegovy wuchs mit 18 Prozent auf 20,35 Milliarden Kronen schwächer als erwartet. Der Nettogewinn erreichte 20 Milliarden Kronen und entsprach damit den Schätzungen.

Die Kombination aus Preisdruck, verschärftem Wettbewerb durch Eli Lilly und eine Serie von Führungs- und Strukturveränderungen belasten den Konzern. Doustdar führt die laufende Umstrukturierung mit Restrukturierungskosten von rund neun Milliarden Kronen fort, um Novo agiler und kosteneffizienter zu machen. Ohne diese Belastungen wäre der operative Gewinn um 21 Prozent gestiegen.

Trotz der Schwäche betonen einige Analysten die langfristigen Chancen. Berenberg sieht den "Höhepunkt der Unsicherheit" erreicht und verweist auf "erstklassige F&E-Ergebnisse". Jefferies dagegen stufte die Aktie auf "Underperform" herab.

Zusätzlich steht Novo Nordisk unter Druck durch den Übernahmepoker um das US-Biotechunternehmen Metsera. Der Konzern konkurriert mit Pfizer um die Kontrolle und erhöhte sein Angebot jüngst auf bis zu zehn Milliarden US-Dollar. Pfizer reagierte mit einer Klage, die Novo als "falsch und unbegründet" bezeichnete.

Nach Jahren des rasanten Wachstums mit Wegovy und Ozempic scheint Novo Nordisk nun an einem Wendepunkt zu stehen. Die hohe Nachfrage bleibt, doch Margen und Dynamik geraten unter Druck. Für den neuen CEO Doustdar ist die gekappte Prognose ein früher Härtetest – und für Anleger ein Signal, dass selbst in Boomsektoren die Wachstumskurve nicht ewig steil bleibt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



