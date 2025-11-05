Toyota hebt Prognose an: Starke Absatzzahlen und Umsatzwachstum!

Das Ergebnis liegt unter den Analystenschätzungen von 26,13 Milliarden US-Dollar, aber über der vorherigen Prognose von 21,44 Milliarden US-Dollar. Das schwierige zweite Quartal, in dem das operative Ergebnis um 27 Prozent auf 5,63 Milliarden US-Dollar zurückging, war zum größten Teil auf bilaterale Handelsspannungen zurückzuführen.

Toyota hat nach Informationen von CNBC die Halbjahresergebnisse – von April bis September – veröffentlicht und seine Jahresgewinnprognose angehoben. Zuvor hat das Handelsabkommen Japans mit Präsident Trump ein Worst-Case-Szenario für Zölle und Autoteile abgewendet. Das Unternehmen rechnet für das Geschäftsjahr, das im März 2026 endet, mit einem operativen Ergebnis von 22 Milliarden US-Dollar.

Der weltgrößte Autohersteller, der seine Prognose für den operativen Gewinn von zuvor 21,12 Milliarden US-Dollar auf 22,24 Milliarden US-Dollar hochgeschraubt hat, verfehlte die Gewinnschätzungen für das Quartal, das im September endete.

"Trotz der Auswirkungen der US-Zölle hat die starke Nachfrage, die durch die Wettbewerbsfähigkeit unserer Produkte unterstützt wird, zu höheren Absatzmengen, vor allem in Japan und Nordamerika, und zu einer Ausweitung der Gewinne entlang der Wertschöpfungskette geführt", erklärte das Unternehmen in seinem Ergebnisbericht.

Im Septemberquartal erzielte Toyota Umsätze von ca. 81 Milliarden US-Dollar. Die Prognose von der London Stock Exchange Group (LSEG) belief sich auf Rund 80,4 Milliarden US-Dollar. Das Betriebsergebnis belief sich auf 5,5 Milliarden US-Dollar gegenüber Prognosen von 5,69 Milliarden US-Dollar der LSEG.

Der nach Absatzvolumen größte Automobilhersteller der Welt meldete einen Quartalsgewinnrückgang von fast 28 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, während der Umsatz um über 8 Prozent stieg.

Der Rückgang des operativen Gewinns im Septemberquartal markiert den zweiten Rückgang in Folge seit Einführung der "gegenseitigen" Zölle durch die USA im April. Tokio hatte im Juli ein Handelsabkommen mit Washington abgeschlossen, das die Zölle auf seine Exporte in die USA von den ursprünglich von Präsident Donald Trump vorgeschlagenen 25 Prozent auf 15 Prozent senkte. Die Zölle traten am 7. August in Kraft.

Die japanischen Automobillieferungen in die USA haben wertmäßig einen starken Rückgang verzeichnet. Die Exporte sanken im September um 24,2 Prozent, etwas weniger als der Rückgang um 28,4 Prozent im August.

Den größten Druck auf Toyotas Gewinn in den USA üben weiterhin die Importzölle aus, während Faktoren wie Wechselkursschwankungen und gestiegene Ausgaben die Erträge in Japan belasten, teilte das Unternehmen im Rahmen der Telefonkonferenz zu den Geschäftszahlen mit.

Obwohl Toyota über eine umfangreiche Produktion in Nordamerika verfügt, hängt etwa ein Fünftel des US-Absatzes immer noch von japanischen Importen ab, und die Zollkosten für diese Importe werden vom Unternehmen selbst getragen, anstatt weitergegeben zu werden, sagte Liz Lee, stellvertretende Direktorin bei Counterpoint Research.

Gemessen am Absatz konnte Toyota seine starke weltweite Nachfrage weiter ausbauen. Das Unternehmen gab kürzlich bekannt , dass der Fahrzeugabsatz, einschließlich der Luxusmarke Lexus, in den ersten neun Monaten des Jahres 5,3 Millionen Fahrzeuge erreichte – ein Plus von 4,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Toyota erklärte, man werde sich weiterhin auf die Steigerung des Absatzvolumens, die Senkung der Kosten und die Erhöhung der Gewinne konzentrieren.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Toyota Motor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,20 % und einem Kurs von 6,85EUR auf Frankfurt (04. November 2025, 08:46 Uhr) gehandelt.