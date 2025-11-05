    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAIXTRON AktievorwärtsNachrichten zu AIXTRON
    BARCLAYS stuft AIXTRON auf 'Overweight'

    LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Aixtron von 12 auf 20 Euro angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Chips zum Management der für KI benötigten Energie könnten zur aufregenden Wachstumsstory für den Halbleiterausrüster werden, schrieb Rohan Bahl am Dienstagabend in seiner Neubewertung. Er sieht rund 100 Millionen Euro Umsatzchance jährlich - mit weiterem Überraschungspotenzial./ag/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 20:51 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 04:00 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,00 % und einem Kurs von 15,95EUR auf Tradegate (05. November 2025, 08:44 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BARCLAYS
    Analyst: Rohan Bahl
    Analysiertes Unternehmen: AIXTRON
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 20
    Kursziel alt: 12
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


