Wolters Kluwer hält Kurs auf Jahresziele
- Umsatzsteigerung von 5% im Jahresvergleich.
- Währungsbereinigt sogar 7% Wachstum erzielt.
- Operativer Gewinn wuchs um 15% bereinigt.
ALPHEN (dpa-AFX) - Der niederländische Informationsdienstleister Wolters Kluwer sieht sich nach deutlichen Zuwächsen im bisherigen Jahresverlauf auf Kurs. Der Umsatz stieg der ersten neun Monate im Jahresvergleich um fünf Prozent, wie das Unternehmen am Mittwoch in Alphen mitteilte. Währungsbereinigt lag der Anstieg bei sieben Prozent. Der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn legte währungsbereinigt um 15 Prozent zu.
Für das laufende Jahr rechnet das Management weiterhin mit einer bereinigten operativen Marge zwischen 27,1 und 27,5 Prozent, was mindestens dem Niveau von 2024 entspricht. Absolute Zahlen zu Umsatz und Gewinn nannte das Unternehmen nicht./stw/mis/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wolters Kluwer Aktie
Die Wolters Kluwer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,94 % und einem Kurs von 107,4 auf Tradegate (05. November 2025, 08:41 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wolters Kluwer Aktie um -3,60 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,34 %.
Die Marktkapitalisierung von Wolters Kluwer bezifferte sich zuletzt auf 25,62 Mrd..
Wolters Kluwer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,4300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2900 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 129,56EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 115,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von +4,36 %/+27,04 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Wolters Kluwer - A0J2R1 - NL0000395903
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Wolters Kluwer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!