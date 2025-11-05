Wolters Kluwer hält Kurs auf Jahresziele

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wolters Kluwer Aktie

Die Wolters Kluwer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,94 % und einem Kurs von 107,4 auf Tradegate (05. November 2025, 08:41 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wolters Kluwer Aktie um -3,60 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,34 %.

Die Marktkapitalisierung von Wolters Kluwer bezifferte sich zuletzt auf 25,62 Mrd..

Wolters Kluwer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,4300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2900 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 129,56EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 115,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von +4,36 %/+27,04 % bedeutet.