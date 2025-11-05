UBS stuft NEMETSCHEK AG auf 'Neutral'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nemetschek mit einem Kursziel von 137,50 Euro auf "Neutral" belassen. Michael Briest geht in seinem Resümee der Quartalszahlen vom Dienstagabend davon aus, dass die Bausoftware-Tochter Bluebeam beim Erreichen eines prozentual zweistelligen Wachstums eine wichtige Triebfeder wird. Eine nur schwache Erholung im Kundenkreis der Medienbranche dürfte aber seiner Einschätzung nach weiterhin im Mittelpunkt der KI-Befürchtungen der Anleger stehen./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 22:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Nemetschek Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,09 % und einem Kurs von 100,1EUR auf Tradegate (05. November 2025, 08:49 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Michael Briest
Analysiertes Unternehmen: NEMETSCHEK AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 137,50
Kursziel alt: 137,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
