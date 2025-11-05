Ahold Delhaize steigert Umsatz und Gewinn - Jahresprognose bestätigt

Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn stieg um rund neun Prozent auf 933 Millionen Euro. Die entsprechende Marge lag bei 4,1 Prozent und fiel damit höher als von Experten erwartet aus. Unter dem Strich legte der Gewinn auf 584 Millionen Euro zu von 372 Millionen im Vorjahreszeitraum. Damals hatten Wertberichtigungen und Restrukturierungsaufwendungen belastet./err/zb/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Koninklijke Ahold Delhaize Aktie

Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,25 % und einem Kurs von 5.622 auf Ariva Indikation (05. November 2025, 08:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Koninklijke Ahold Delhaize Aktie um -0,08 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,77 %.

Die Marktkapitalisierung von Koninklijke Ahold Delhaize bezifferte sich zuletzt auf 32,40 Mrd..

Koninklijke Ahold Delhaize zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4500 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,33EUR. Von den letzten 9 Analysten der Koninklijke Ahold Delhaize Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 24,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von -33,63 %/+16,15 % bedeutet.