JPMORGAN stuft BMW auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 89 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Jose Asumendi sah in dem Report am Mittwoch erste Anzeichen, dass sich die Absatzvolumina in China stabilisieren. Dies sei genau das, woraus es wirklich ankomme. Er sieht darin auch starke Signalwirkung für die gesamte Branche./rob/ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:00 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,22 % und einem Kurs von 80,50EUR auf Tradegate (05. November 2025, 08:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Jose M Asumendi

Analysiertes Unternehmen: BMW

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 89

Kursziel alt: 89

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 89,00 € , was eine Steigerung von +8,96% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer