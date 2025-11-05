JPMORGAN stuft BMW auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 89 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Jose Asumendi sah in dem Report am Mittwoch erste Anzeichen, dass sich die Absatzvolumina in China stabilisieren. Dies sei genau das, woraus es wirklich ankomme. Er sieht darin auch starke Signalwirkung für die gesamte Branche./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,22 % und einem Kurs von 80,50EUR auf Tradegate (05. November 2025, 08:59 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Jose M Asumendi
Analysiertes Unternehmen: BMW
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 89
Kursziel alt: 89
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
