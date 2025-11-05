    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBMW AktievorwärtsNachrichten zu BMW
    JPMORGAN stuft BMW auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 89 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Jose Asumendi sah in dem Report am Mittwoch erste Anzeichen, dass sich die Absatzvolumina in China stabilisieren. Dies sei genau das, woraus es wirklich ankomme. Er sieht darin auch starke Signalwirkung für die gesamte Branche./rob/ag/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:00 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:00 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Jose M Asumendi
    Analysiertes Unternehmen: BMW
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 89
    Kursziel alt: 89
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


