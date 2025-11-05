    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVonovia AktievorwärtsNachrichten zu Vonovia
    JPMORGAN stuft Vonovia auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vonovia nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 35,50 Euro auf "Overweight" belassen. Neil Green sprach am Mittwoch von einem "begrüßenswerten Update" des Immobilienkonzerns, das sich mit einer soliden Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr paare. Der neu gegebene Ausblick auf 2026 unterstreiche Wachstum. Ausgehend vom aktuellen Aktienkurs sieht er ordentliches Aufwärtspotenzial./rob/tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 06:51 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 06:51 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,31 % und einem Kurs von 25,56EUR auf Tradegate (05. November 2025, 09:05 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Neil Green
    Analysiertes Unternehmen: Vonovia
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 35,50
    Kursziel alt: 35,50
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


