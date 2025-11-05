SoftBank stürzt um 14 % ab – 50 Milliarden US-Dollar Marktwert ausgelöscht

Der Rückgang folgt einem breiten Ausverkauf asiatischer KI-Titel, ausgelöst durch sinkende Kurse in den USA und zunehmende Zweifel an den hohen Bewertungen der Branche.

Ein massiver Kursrutsch bei SoftBank hat die Stimmung an den asiatischen Aktienmärkten am Mittwoch deutlich eingetrübt. Die Aktien des japanischen Technologieinvestors brachen um mehr als 14 Prozent ein, nachdem bereits am Vortag ein Minus von über 7 Prozent verbucht worden war. Damit summiert sich der Marktwertverlust auf rund 50 Milliarden US-Dollar innerhalb von zwei Tagen – ein Rückschlag, der die Euphorie um künstliche Intelligenz (KI) an den Börsen abrupt bremst.

SoftBank: Vom KI-Champion zum Sorgenkind

SoftBank, das in den vergangenen Jahren stark auf den Ausbau seines KI-Portfolios gesetzt hat, zählt zu den prominentesten Investoren im globalen Technologiemarkt. Der Konzern hält eine Mehrheitsbeteiligung am britischen Chipdesigner Arm Holdings, dessen Prozessorarchitekturen in nahezu allen Smartphones und zunehmend auch in KI-Systemen verbaut werden.

Hinzu kommt, dass SoftBank in diesem Jahr den US-Chipentwickler Ampere Computing übernommen hat, um seine Präsenz im Bereich KI-Rechenzentren auszubauen.

Das Unternehmen hat darüber hinaus Beteiligungen an KI-Vorreitern wie OpenAI, sowie an Anwendungs-Start-ups wie OpusClip, einer Plattform für generative Video-Editierung, und Tempus AI, das maschinelles Lernen für die Präzisionsmedizin nutzt.

Breiter Ausverkauf bei asiatischen Technologiewerten

Auch Südkoreas Chipgiganten Samsung Electronics und SK Hynix verbuchten Verluste von jeweils rund 6 Prozent. Ihre Kursgewinne hatten in den vergangenen Monaten den südkoreanischen Kospi-Index auf Rekordstände getrieben.

In Taiwan sank TSMC, der weltgrößte Auftragsfertiger für Halbleiter, um 2 Prozent, während in China Alibaba über 3 Prozent und Tencent mehr als 2 Prozent einbüßten.

Kommt es zu einer "Blasenbildung"?

Die Diskussion um eine mögliche KI-Blase gewinnt an Schärfe. Immer mehr Marktbeobachter sehen Parallelen zur Dotcom-Ära, in der Euphorie und Kapitalflut den Realitäten vorausliefen. Die massiven Bewertungen vieler KI-Unternehmen stehen laut Ökonomen in keinem Verhältnis zu ihren tatsächlichen Erträgen – ein klassisches Warnsignal für Überhitzung.

Während Pessimisten wie Michael Burry vor einer gefährlichen Marktkorrektur warnen, verweisen Optimisten wie Dan Ives darauf, dass die aktuelle Schwächephase vor allem Ausdruck kurzfristiger Nervosität sei.

