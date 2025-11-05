Ørsted taumelt nach US-Schock: Darum ist der CEO trotzdem voller Zuversicht!

Damit stürzt Ørsted nach einem Vorjahresgewinn von 5,17 Milliarden Kronen (692,5 Millionen Euro) tief ins Minus. Die Verluste fielen jedoch geringer aus als von Analysten erwartet, die im Schnitt mit einem Defizit von 1,95 Milliarden Kronen (rund 261, 2 Millionen Euro) gerechnet hatten. Das operative Ergebnis (EBITDA) ohne neue Partnerschaften und Stornierungsgebühren lag mit 3,06 Milliarden Kronen (rund 409,9 Millionen Euro) deutlich unter der Prognose von 4 Milliarden.

Der dänische Offshore-Windkonzern Ørsted hat im dritten Quartal 2025 einen Nettoverlust von 1,7 Milliarden Dänischen Kronen (227,7 Millionen Euro) verbucht. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Hauptgründe seien gestiegene US-Zölle und die Stop-Work-Order für das amerikanische Projekt Revolution Wind. Die Maßnahmen gehen auf die Energiepolitik von Präsident Donald Trump zurück, der mehrere Windkraftprojekte ausgebremst und neue Lizenzen ausgesetzt hat.

Seit dem Höchststand 2021 hat sich der Aktienkurs des Weltmarktführers für Offshore-Wind um rund 85 Prozent verringert – eine dramatische Entwicklung, die steigende Kosten, Lieferkettenprobleme und politische Unsicherheiten widerspiegelt.

CEO Errboe: "Wir bleiben auf Kurs"

Trotz des Rückschlags zeigt sich der CEO Rasmus Errboe optimistisch. "Ich bin mit den guten Fortschritten in unserem gesamten Bauportfolio und unserer soliden operativen Leistung zufrieden", erklärte er in Kopenhagen. Ørsted habe seine Stromproduktion gegenüber dem Vorjahr um acht Prozent gesteigert, indem das Unternehmen die Verfügbarkeit seiner Offshore-Anlagen verbesserte und die Leistung des deutschen Windparks Gode Wind 3 weiter ausbaute.

Errboe betonte, dass die finanzielle Lage des Unternehmens durch zwei wichtige Schritte gestärkt wurde: eine Kapitalerhöhung über 60 Milliarden Kronen und den Verkauf von 50 Prozent des britischen Großprojekts Hornsea 3. "Ich freue mich über die starke Unterstützung unserer Aktionäre", so Errboe weiter.

"Ich sehe dies als deutliches Zeichen dafür, dass unsere Investoren ein erhebliches Potenzial in Ørsted und in der Offshore-Windindustrie sehen."

Fokus auf Europa und Kostensenkungen

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, will Ørsted bis Ende 2027 rund 2.000 Stellen abbauen. Das Unternehmen konzentriert sich künftig stärker auf den europäischen Markt und auf den Abschluss laufender Projekte. Die Dänen halten an ihrer Jahresprognose fest: Das EBITDA soll zwischen 24 und 27 Milliarden Kronen (3,2 bis 3,6 Milliarden Euro) liegen, die Investitionen zwischen 50 und 54 Milliarden Kronen (rund 6,7 bis 7,2 Milliarden Euro).

Errboe bleibt zuversichtlich:

"Unser Hauptaugenmerk liegt darauf, unseren Geschäftsplan weiter umzusetzen, damit Ørsted auch weiterhin eine weltweit führende Position im Bereich Offshore-Windenergie mit einer starken Präsenz in Europa einnehmen kann."

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die Orsted Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,64 % und einem Kurs von 15,52EUR auf Tradegate (05. November 2025, 09:21 Uhr) gehandelt.

