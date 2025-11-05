BERNSTEIN RESEARCH stuft GSK auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für GSK von 2170 auf 2250 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Aktien des Pharmakonzerns hätten seit dem Ende September angekündigten Chefwechsel eine starke Entwicklung genommen, schrieb Justin Smith in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Aus drei Gründen rechnet er auch 2026 mit einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung: Neben der Chance auf positive Gewinnüberraschungen sieht der Experte auch Kurstreiber in der Produktpipeline. Außerdem erwähnte er eine immer noch günstige Bewertung./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 14:53 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 05:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,59 % und einem Kurs von 20,27EUR auf Tradegate (05. November 2025, 09:06 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Justin Smith

Analysiertes Unternehmen: GSK

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 22,5

Kursziel alt: 21,7

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



