    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGSK AktievorwärtsNachrichten zu GSK
    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    BERNSTEIN RESEARCH stuft GSK auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für GSK von 2170 auf 2250 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Aktien des Pharmakonzerns hätten seit dem Ende September angekündigten Chefwechsel eine starke Entwicklung genommen, schrieb Justin Smith in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Aus drei Gründen rechnet er auch 2026 mit einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung: Neben der Chance auf positive Gewinnüberraschungen sieht der Experte auch Kurstreiber in der Produktpipeline. Außerdem erwähnte er eine immer noch günstige Bewertung./rob/tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 14:53 / UTC
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 05:00 / UTC

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,59 % und einem Kurs von 20,27EUR auf Tradegate (05. November 2025, 09:06 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
    Analyst: Justin Smith
    Analysiertes Unternehmen: GSK
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 22,5
    Kursziel alt: 21,7
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 22,50£, was eine Steigerung von +25,84% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    BERNSTEIN RESEARCH stuft GSK auf 'Outperform' Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für GSK von 2170 auf 2250 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Aktien des Pharmakonzerns hätten seit dem Ende September angekündigten Chefwechsel eine starke …