Analysten wittern Kursfeuerwerk: 7 deutsche Aktien mit Comeback-Potenzial!

Adidas gilt laut Warburg als einer der attraktivsten Werte im DAX. Trotz eines EBIT-Wachstums von 23 Prozent im dritten Quartal und einer Anhebung der Jahresprognose auf zwei Milliarden Euro habe die Aktie nach der Quartalsbilanz verloren. Der Bewertungsabschlag gegenüber Nike beträgt aktuell rund 55 Prozent. Warburg sieht die Marktängste vor US-Zöllen als übertrieben an und erwartet, dass Adidas mit seiner Superstar-Produktlinie weiter Marktanteile gewinnt. Das EBIT-Ziel von zehn Prozent bis 2026 bleibe erreichbar.

Das Analystenteam von Warburg Research hat jene deutsche Titel identifiziert, die in den vergangenen drei Monaten die stärksten Gewinnrevisionen erfahren haben. Besonders überzeugt zeigen sich die Analysten von Adidas, Beiersdorf, LEG Immobilien, SÜSS MicroTec, Medios, KWS Saat und Norma Group, die in den kommenden Wochen und Monaten Gas geben könnten an der Börse.

Beiersdorf meldete für das dritte Quartal ein schwaches organisches Umsatzwachstum von 1,7 Prozent, senkte seine Jahresprognose leicht und wird nun mit einem der niedrigsten Kurs-Gewinn-Verhältnisse seit der Finanzkrise bewertet. Warburg erwartet im vierten Quartal wieder eine Beschleunigung des Wachstums – vor allem durch neue Produkte wie Epicelline unter der Marke Nivea und die Expansion in China.

Auch LEG Immobilien bleibt auf der Long-Liste der Analysten. Das operative Geschäft mit 172.000 Wohnungen entwickle sich stabil, die Leerstandsquote liege bei 2,4 Prozent. Mit einer impliziten Dividendenrendite von rund 4,4 Prozent und einem Bewertungsabschlag von etwa 50 Prozent auf den Nettoinventarwert sehen die Experten erhebliches Aufholpotenzial.

SÜSS MicroTec musste nach schwachen vorläufigen Zahlen zwar einen Kursrückgang von mehr als 20 Prozent hinnehmen, doch Warburg hält an einer positiven Einschätzung fest. Das Unternehmen profitiere langfristig vom Trend zum Advanced Packaging und dürfte ab 2026 wieder zu zweistelligem Umsatzwachstum zurückkehren.

Die Medios-Aktie habe sich im Oktober ohne fundamentale Gründe schwach entwickelt, biete nun aber einen attraktiven Einstieg. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 12 und einem EV/EBITDA von fünf sei der Spezialpharma-Anbieter günstig bewertet. Der Führungswechsel zu Thomas Meier ab Februar schaffe zusätzliche Planungssicherheit.

Bei KWS Saat lobt Warburg die starke operative Entwicklung. Umsatz und EBIT seien im Geschäftsjahr 2023/24 deutlich gestiegen, die EBIT-Marge habe 18 Prozent erreicht. Trotz des Rückzugs aus dem Russlandgeschäft erwartet das Haus für 2025 weiteres Wachstum von bis zu vier Prozent. Die Aktie erscheine unterbewertet.

Norma Group schließlich steht nach dem Verkauf ihres Wassermanagement-Geschäfts vor einer strategischen Neuausrichtung. Von den Erlösen in Höhe von bis zu 640 Millionen Euro sollen bis zu 270 Millionen Euro an die Aktionäre zurückfließen. Nach dem Kursrückgang auf rund 14 Euro sieht Warburg Research die Bewertung der verbleibenden Gesellschaft als "äußerst attraktiv" an.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



