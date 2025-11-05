    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    ennit als Green Innovator des Jahres2025 ausgezeichnet - nachhaltige IT durch Nutzung eines Rechenzentrums im Windrad (FOTO)

    Berlin (ots) - Der größte Publikumspreis der deutschsprachigen Wirtschaft rückt
    jährlich Unternehmen aller Größen und Branchen ins Rampenlicht, die in ihrem
    Bereich zukunftsweisend sind. Preisträger 2025 im Segment "Green Innovator des
    Jahres": Die ennit GmbH aus Kiel für ihre innovativen Rechenzentrumsfläche , die
    sie in den windCORES verortet hat, einem klimaneutralen Rechenzentrum in einer
    Windenergieanlage.

    Die ennit GmbH überzeugte die Wirtschaftsjury mit ihrer ganzheitlichen Strategie
    zur Förderung von Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz. Als Spezialist für
    innovative IT-Lösungen basierend auf selbst betriebenen Rechenzentren "hosted in
    Germany" setzt das Unternehmen Maßstäbe in der Schaffung von Nachhaltigkeit in
    der IT und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Energiewende. Die Jury hob
    insbesondere die Kombination aus technologischer Innovation und konsequenter
    Ausrichtung auf ökologische Verantwortung hervor.

    Konkret betreibt der Kieler IT-Dienstleister ennit ein Rechenzentrum in den
    windCORES, dem weltweit einzigen Data Center, das in einem Windrad installiert
    ist. Das Rechenzentrum powered by windCORES nutzt die vorhandene Infrastruktur
    optimal. Das Konzept, das von der WestfalenWIND IT GmbH & Co. KG aus Paderborn
    entwickelt wurde und betrieben wird, ermöglicht die Versorgung mit nachhaltig
    erzeugtem Strom aus der Windenergieanlage vor Ort. Diese innovative Integration
    nutzt zudem vorhandene Gebäude- und Infrastrukturen und minimiert den
    ökologischen Fußabdruck deutlich.

    Verantwortungsvolle Unternehmensführung setzt auf hohen Frauenanteil

    Die Wirtschaftsjury betonte in ihrer Begründung die Vorbildfunktion der ennit
    GmbH für andere Unternehmen, die vor ähnlichen Herausforderungen im Bereich
    Nachhaltigkeit stehen. Das Unternehmen demonstriere eindrucksvoll, wie
    technologische Innovationen mit einer verantwortungsvollen Unternehmensführung
    verbunden werden können, um langfristige ökologische und ökonomische Vorteile zu
    erzielen.

    Geschäftsführerin Heike Leise, die die Rechenzentrums- und IT-Sparte der TNG
    Glasfaser GmbH-Gruppe verantwortet, setzt dazu auf eine umfassende
    Innovationskultur und diverse Teambildung des Unternehmens. Dazu insbesondere
    auch ein höheren Frauenanteil in der ansonsten "männerdominierten" IT-Branche.

    Auszeichnung in Berlin

    Die ennit GmbH wird auf einem feierlichen Festakt am 14. November
    (https://www.innovator-des-jahres.com/deutsche-innovationswoche/) in Berlin vor
    rund 400 Unternehmern ausgezeichnet. Noch bis zu diesem Tag steht das
    Unternehmen zudem als einer von 20 Innovatoren zur öffentlichen Publikumswahl
    (https://www.innovator-des-jahres.com/voting/) .

    Mehr Informationen zu ennit: https://ennit.de

    Mehr Informationen zur Auszeichnung:
    https://www.innovator-des-jahres.com/innovator/ennit-gmbh

    Pressekontakt:

    Innovator des Jahres
    presse@innovator-des-jahres.com
    Tel.: 030 / 700 1656 - 4
    Schiffbauerdamm 40, 10117 Berlin

    www.innovator-des-jahres.com

    Innovator des Jahres ist der größte Publikumspreis der deutschsprachigen
    Wirtschaft und wird seit 2017 verliehen.

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/169995/6151668
    OTS: IOY Innovator of the Year GmbH




    Verfasst von news aktuell
