ennit als Green Innovator des Jahres2025 ausgezeichnet - nachhaltige IT durch Nutzung eines Rechenzentrums im Windrad (FOTO)
Berlin (ots) - Der größte Publikumspreis der deutschsprachigen Wirtschaft rückt
jährlich Unternehmen aller Größen und Branchen ins Rampenlicht, die in ihrem
Bereich zukunftsweisend sind. Preisträger 2025 im Segment "Green Innovator des
Jahres": Die ennit GmbH aus Kiel für ihre innovativen Rechenzentrumsfläche , die
sie in den windCORES verortet hat, einem klimaneutralen Rechenzentrum in einer
Windenergieanlage.
Die ennit GmbH überzeugte die Wirtschaftsjury mit ihrer ganzheitlichen Strategie
zur Förderung von Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz. Als Spezialist für
innovative IT-Lösungen basierend auf selbst betriebenen Rechenzentren "hosted in
Germany" setzt das Unternehmen Maßstäbe in der Schaffung von Nachhaltigkeit in
der IT und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Energiewende. Die Jury hob
insbesondere die Kombination aus technologischer Innovation und konsequenter
Ausrichtung auf ökologische Verantwortung hervor.
Konkret betreibt der Kieler IT-Dienstleister ennit ein Rechenzentrum in den
windCORES, dem weltweit einzigen Data Center, das in einem Windrad installiert
ist. Das Rechenzentrum powered by windCORES nutzt die vorhandene Infrastruktur
optimal. Das Konzept, das von der WestfalenWIND IT GmbH & Co. KG aus Paderborn
entwickelt wurde und betrieben wird, ermöglicht die Versorgung mit nachhaltig
erzeugtem Strom aus der Windenergieanlage vor Ort. Diese innovative Integration
nutzt zudem vorhandene Gebäude- und Infrastrukturen und minimiert den
ökologischen Fußabdruck deutlich.
Verantwortungsvolle Unternehmensführung setzt auf hohen Frauenanteil
Die Wirtschaftsjury betonte in ihrer Begründung die Vorbildfunktion der ennit
GmbH für andere Unternehmen, die vor ähnlichen Herausforderungen im Bereich
Nachhaltigkeit stehen. Das Unternehmen demonstriere eindrucksvoll, wie
technologische Innovationen mit einer verantwortungsvollen Unternehmensführung
verbunden werden können, um langfristige ökologische und ökonomische Vorteile zu
erzielen.
Geschäftsführerin Heike Leise, die die Rechenzentrums- und IT-Sparte der TNG
Glasfaser GmbH-Gruppe verantwortet, setzt dazu auf eine umfassende
Innovationskultur und diverse Teambildung des Unternehmens. Dazu insbesondere
auch ein höheren Frauenanteil in der ansonsten "männerdominierten" IT-Branche.
Auszeichnung in Berlin
Die ennit GmbH wird auf einem feierlichen Festakt am 14. November
(https://www.innovator-des-jahres.com/deutsche-innovationswoche/) in Berlin vor
rund 400 Unternehmern ausgezeichnet. Noch bis zu diesem Tag steht das
Unternehmen zudem als einer von 20 Innovatoren zur öffentlichen Publikumswahl
(https://www.innovator-des-jahres.com/voting/) .
Mehr Informationen zu ennit: https://ennit.de
Mehr Informationen zur Auszeichnung:
https://www.innovator-des-jahres.com/innovator/ennit-gmbh
Innovator des Jahres ist der größte Publikumspreis der deutschsprachigen
Wirtschaft und wird seit 2017 verliehen.
