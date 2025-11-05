ennit als Green Innovator des Jahres2025 ausgezeichnet - nachhaltige IT durch Nutzung eines Rechenzentrums im Windrad (FOTO)

Berlin (ots) - Der größte Publikumspreis der deutschsprachigen Wirtschaft rückt

jährlich Unternehmen aller Größen und Branchen ins Rampenlicht, die in ihrem

Bereich zukunftsweisend sind. Preisträger 2025 im Segment "Green Innovator des

Jahres": Die ennit GmbH aus Kiel für ihre innovativen Rechenzentrumsfläche , die

sie in den windCORES verortet hat, einem klimaneutralen Rechenzentrum in einer

Windenergieanlage.



Die ennit GmbH überzeugte die Wirtschaftsjury mit ihrer ganzheitlichen Strategie

zur Förderung von Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz. Als Spezialist für

innovative IT-Lösungen basierend auf selbst betriebenen Rechenzentren "hosted in

Germany" setzt das Unternehmen Maßstäbe in der Schaffung von Nachhaltigkeit in

der IT und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Energiewende. Die Jury hob

insbesondere die Kombination aus technologischer Innovation und konsequenter

Ausrichtung auf ökologische Verantwortung hervor.





Konkret betreibt der Kieler IT-Dienstleister ennit ein Rechenzentrum in den

windCORES, dem weltweit einzigen Data Center, das in einem Windrad installiert

ist. Das Rechenzentrum powered by windCORES nutzt die vorhandene Infrastruktur

optimal. Das Konzept, das von der WestfalenWIND IT GmbH & Co. KG aus Paderborn

entwickelt wurde und betrieben wird, ermöglicht die Versorgung mit nachhaltig

erzeugtem Strom aus der Windenergieanlage vor Ort. Diese innovative Integration

nutzt zudem vorhandene Gebäude- und Infrastrukturen und minimiert den

ökologischen Fußabdruck deutlich.



Verantwortungsvolle Unternehmensführung setzt auf hohen Frauenanteil



Die Wirtschaftsjury betonte in ihrer Begründung die Vorbildfunktion der ennit

GmbH für andere Unternehmen, die vor ähnlichen Herausforderungen im Bereich

Nachhaltigkeit stehen. Das Unternehmen demonstriere eindrucksvoll, wie

technologische Innovationen mit einer verantwortungsvollen Unternehmensführung

verbunden werden können, um langfristige ökologische und ökonomische Vorteile zu

erzielen.



Geschäftsführerin Heike Leise, die die Rechenzentrums- und IT-Sparte der TNG

Glasfaser GmbH-Gruppe verantwortet, setzt dazu auf eine umfassende

Innovationskultur und diverse Teambildung des Unternehmens. Dazu insbesondere

auch ein höheren Frauenanteil in der ansonsten "männerdominierten" IT-Branche.



Auszeichnung in Berlin



Die ennit GmbH wird auf einem feierlichen Festakt am 14. November

(https://www.innovator-des-jahres.com/deutsche-innovationswoche/) in Berlin vor

rund 400 Unternehmern ausgezeichnet. Noch bis zu diesem Tag steht das

Unternehmen zudem als einer von 20 Innovatoren zur öffentlichen Publikumswahl

(https://www.innovator-des-jahres.com/voting/) .



Mehr Informationen zu ennit: https://ennit.de



Mehr Informationen zur Auszeichnung:

https://www.innovator-des-jahres.com/innovator/ennit-gmbh



