    RBC stuft Auto1 auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Auto1 mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Outperform" belassen. Wassachon Udomsilpa attestierte dem Autohändler am Mittwochmorgen starke Quartalsergebnisse. Sowohl im Geschäft mit anderen Händlern als auch Privatkunden hätten die Verkaufszahlen die Erwartungen übertroffen./rob/ag/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 01:54 / EST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 01:54 / EST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: RBC
    Analyst: Wassachon Udomsilpa
    Analysiertes Unternehmen: Auto1
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 30
    Kursziel alt: 30
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



