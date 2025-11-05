RBC stuft Auto1 auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Auto1 mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Outperform" belassen. Wassachon Udomsilpa attestierte dem Autohändler am Mittwochmorgen starke Quartalsergebnisse. Sowohl im Geschäft mit anderen Händlern als auch Privatkunden hätten die Verkaufszahlen die Erwartungen übertroffen./rob/ag/laVeröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 01:54 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 01:54 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,47 % und einem Kurs von 28,44EUR auf Tradegate (05. November 2025, 09:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Wassachon Udomsilpa

Analysiertes Unternehmen: Auto1

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 30

Kursziel alt: 30

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

