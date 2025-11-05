    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCTS Eventim AktievorwärtsNachrichten zu CTS Eventim
    BERNSTEIN RESEARCH stuft CTS EVENTIM auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Outperform" belassen. Christophe Cherblanc beschäftigte sich in seiner am Mittwoch vorliegenden Branchenanalyse mit dem Einfluss Künstlicher Intelligenz (KI) auf den Mediensektor, der Anlegern derzeit Sorgen bereite. Das Interesse der Investoren an diesem Thema lasse nicht nach. Er hat eine positive Einstellung zu großen Sektorwerten wie Relx, Publicis, Wolters Kluwer und Universal Music, die "an der Spitze der KI-Debatte" stünden./tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 16:31 / UTC
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:00 / UTC

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,33 % und einem Kurs von 76,10EUR auf Tradegate (05. November 2025, 09:07 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
    Analyst: Christophe Cherblanc
    Analysiertes Unternehmen: CTS EVENTIM
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 100
    Kursziel alt: 100
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



    1 im Artikel enthaltener Wert
