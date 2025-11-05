BayWa Aktie gerät unter starken Druck - 05.11.2025

Die BayWa Aktie notiert aktuell bei 5,3300€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -8,10 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,4700 € entspricht. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

BayWa ist ein führendes Handels- und Dienstleistungsunternehmen in den Bereichen Agrar, Energie und Bau. Es bietet ein breites Spektrum an Produkten und Dienstleistungen, darunter Agrarprodukte, erneuerbare Energien und Baustoffe. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Unternehmen wie Cargill und ADM. BayWas Alleinstellungsmerkmal ist seine Diversifikation und der Fokus auf erneuerbare Energien.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von BayWa Verluste von -42,84 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -13,70 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -29,91 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die BayWa um -47,60 % verloren.

BayWa Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -13,70 % 1 Monat -29,91 % 3 Monate -42,84 % 1 Jahr -43,97 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur BayWa Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Ausübung von Bezugsrechten der BayWa Aktie und die damit verbundenen Fristen. Nutzer berichten von Schwierigkeiten, ihre BZR rechtzeitig auszuüben, da Banken unterschiedliche Fristen kommunizieren und teilweise keine Anweisungen mehr annehmen. Es wird betont, dass die Frist nicht das einzige Kriterium ist und dass auch nach Ablauf der Frist theoretisch noch eine Ausübung möglich sein könnte, was zu Verwirrung führt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BayWa eingestellt.

Informationen zur BayWa Aktie

Es gibt 36 Mio. BayWa Aktien. Damit ist das Unternehmen 191,15 Mio. wert.

BayWa Aktie jetzt kaufen?

Ob die BayWa Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BayWa Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.