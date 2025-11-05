    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayWa AktievorwärtsNachrichten zu BayWa

    BayWa Aktie gerät unter starken Druck - 05.11.2025

    Am 05.11.2025 ist die BayWa Aktie, bisher, um -8,10 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der BayWa Aktie.

    Foto: BayWa AG

    BayWa ist ein führendes Handels- und Dienstleistungsunternehmen in den Bereichen Agrar, Energie und Bau. Es bietet ein breites Spektrum an Produkten und Dienstleistungen, darunter Agrarprodukte, erneuerbare Energien und Baustoffe. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Unternehmen wie Cargill und ADM. BayWas Alleinstellungsmerkmal ist seine Diversifikation und der Fokus auf erneuerbare Energien.

    BayWa Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 05.11.2025

    Die BayWa Aktie notiert aktuell bei 5,3300 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -8,10 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,4700  entspricht. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von BayWa Verluste von -42,84 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -13,70 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -29,91 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die BayWa um -47,60 % verloren.

    BayWa Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -13,70 %
    1 Monat -29,91 %
    3 Monate -42,84 %
    1 Jahr -43,97 %

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Ausübung von Bezugsrechten der BayWa Aktie und die damit verbundenen Fristen. Nutzer berichten von Schwierigkeiten, ihre BZR rechtzeitig auszuüben, da Banken unterschiedliche Fristen kommunizieren und teilweise keine Anweisungen mehr annehmen. Es wird betont, dass die Frist nicht das einzige Kriterium ist und dass auch nach Ablauf der Frist theoretisch noch eine Ausübung möglich sein könnte, was zu Verwirrung führt.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BayWa eingestellt.

    Informationen zur BayWa Aktie

    Es gibt 36 Mio. BayWa Aktien. Damit ist das Unternehmen 191,15 Mio. wert.

