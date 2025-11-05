Evotec Aktie kommt unter die Räder - 05.11.2025

Die Evotec Aktie ist bisher um -8,86 % auf 6,4200€ gefallen. Das sind -0,6240 € weniger als am letzten Handelstag. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Evotec ist ein führendes biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Wirkstoffforschung und -entwicklung spezialisiert hat. Es bietet umfassende Dienstleistungen von Screening bis zur klinischen Entwicklung. Mit einer starken Marktstellung in Europa und den USA konkurriert es mit Unternehmen wie Charles River und IQVIA. Evotecs Alleinstellungsmerkmale sind seine Plattformtechnologie und strategische Partnerschaften.

Obwohl die Evotec Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +10,49 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Evotec Aktie damit um +6,96 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,74 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Evotec eine negative Entwicklung von -8,26 % erlebt.

Evotec Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +6,96 % 1 Monat +11,74 % 3 Monate +10,49 % 1 Jahr -8,20 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Evotec Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die gemischte Kursentwicklung der Evotec Aktie, die durch enttäuschende Unternehmenszahlen und Unsicherheiten bei Leerverkäufern geprägt ist. Während einige Anleger optimistisch sind und Nachkäufe tätigen, sehen andere die finanziellen Herausforderungen und die Notwendigkeit von Verkäufen als kritisch an. Der Sandoz-Deal wird als potenzieller Wendepunkt betrachtet, jedoch bleibt die Unsicherheit über die langfristigen Aussichten bestehen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Evotec eingestellt.

Informationen zur Evotec Aktie

Es gibt 178 Mio. Evotec Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,16 Mrd. wert.

Group revenues of € 535.1 m ((7.1)%); Discovery & Preclinical Development segment ("D&PD", (12.3)%) still sees soft demand;Just - Evotec Biologics ("JEB"; +11.3%) above-expectation; further accelerating growth on non-Sandoz / non-DOD …

Evotec Aktie jetzt kaufen?

Ob die Evotec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Evotec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.