AIXTRON Aktie klettert deutlich - 05.11.2025

Einen starken Börsentag erlebt die AIXTRON Aktie. Sie steigt um +6,65 % auf 16,515€. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von AIXTRON über einen Zuwachs von +13,13 % freuen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die AIXTRON Aktie damit um +21,92 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,74 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von AIXTRON +3,29 % gewonnen.

AIXTRON Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +21,92 % 1 Monat +5,74 % 3 Monate +13,13 % 1 Jahr +8,30 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die positive Kursentwicklung der AIXTRON Aktie, die durch Anstiege und positive Signale von OnSemi unterstützt wird. Die Reduzierung der Shortposition von Shadowfall Capital wird als positives Signal wahrgenommen. Zudem wird die Relevanz von Galliumnitrid (GaN) für verschiedene Märkte hervorgehoben, was die Marktchancen von AIXTRON unterstreicht.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AIXTRON eingestellt.

Es gibt 113 Mio. AIXTRON Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,88 Mrd. wert.

Am deutschen Aktienmarkt zeichnen sich zur Wochenmitte weitere Verluste ab. Im Sog der schwachen US-Börsen signalisierte der X-Dax für den Dax eine Stunde vor Handelsbeginn ein Minus von 0,5 Prozent auf 23.826 Punkte. Damit würde er klar unter der …

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Aixtron von 12 auf 20 Euro angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Chips zum Management der für KI benötigten Energie könnten zur aufregenden Wachstumsstory …

Ob die AIXTRON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.