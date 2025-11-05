    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAIXTRON AktievorwärtsNachrichten zu AIXTRON

    Besonders beachtet!

    689 Aufrufe 689 0 Kommentare 0 Kommentare

    AIXTRON Aktie klettert deutlich - 05.11.2025

    Am 05.11.2025 ist die AIXTRON Aktie, bisher, um +6,65 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der AIXTRON Aktie.

    Besonders beachtet! - AIXTRON Aktie klettert deutlich - 05.11.2025
    Foto: AIXTRON

    AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.

    AIXTRON Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 05.11.2025

    Einen starken Börsentag erlebt die AIXTRON Aktie. Sie steigt um +6,65 % auf 16,515. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Aixtron SE!
    Short
    17,67€
    Basispreis
    1,24
    Ask
    × 14,78
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    15,37€
    Basispreis
    1,40
    Ask
    × 11,07
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von AIXTRON über einen Zuwachs von +13,13 % freuen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die AIXTRON Aktie damit um +21,92 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,74 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von AIXTRON +3,29 % gewonnen.

    AIXTRON Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +21,92 %
    1 Monat +5,74 %
    3 Monate +13,13 %
    1 Jahr +8,30 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur AIXTRON Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die positive Kursentwicklung der AIXTRON Aktie, die durch Anstiege und positive Signale von OnSemi unterstützt wird. Die Reduzierung der Shortposition von Shadowfall Capital wird als positives Signal wahrgenommen. Zudem wird die Relevanz von Galliumnitrid (GaN) für verschiedene Märkte hervorgehoben, was die Marktchancen von AIXTRON unterstreicht.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AIXTRON eingestellt.

    Zur AIXTRON Diskussion

    Informationen zur AIXTRON Aktie

    Es gibt 113 Mio. AIXTRON Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,88 Mrd. wert.

    Verluste - Analyst sieht weitere Korrekturgefahr


    Am deutschen Aktienmarkt zeichnen sich zur Wochenmitte weitere Verluste ab. Im Sog der schwachen US-Börsen signalisierte der X-Dax für den Dax eine Stunde vor Handelsbeginn ein Minus von 0,5 Prozent auf 23.826 Punkte. Damit würde er klar unter der …

    BARCLAYS stuft AIXTRON auf 'Overweight'


    Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Aixtron von 12 auf 20 Euro angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Chips zum Management der für KI benötigten Energie könnten zur aufregenden Wachstumsstory …

    AIXTRON Aktie jetzt kaufen?


    Ob die AIXTRON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AIXTRON Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    AIXTRON

    +7,10 %
    +21,92 %
    +5,74 %
    +13,13 %
    +8,30 %
    -38,35 %
    +62,56 %
    +155,65 %
    +172,78 %
    ISIN:DE000A0WMPJ6WKN:A0WMPJ



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! AIXTRON Aktie klettert deutlich - 05.11.2025 Am 05.11.2025 ist die AIXTRON Aktie, bisher, um +6,65 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der AIXTRON Aktie.