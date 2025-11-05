Quantum eMotion Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 05.11.2025

Die Quantum eMotion Aktie konnte bisher um +13,00 % auf 2,2600€ zulegen. Das sind +0,2600 € mehr als am letzten Handelstag. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Quantum eMotion ist ein aufstrebendes Unternehmen im Bereich der Quantenverschlüsselung, das durch innovative Technologien und starke Marktpositionierung besticht.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Quantum eMotion Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +158,88 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Quantum eMotion Aktie damit um -18,07 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +108,16 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Quantum eMotion eine positive Entwicklung von +72,88 % erlebt.

Quantum eMotion Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -18,07 % 1 Monat +108,16 % 3 Monate +158,88 % 1 Jahr +2.638,26 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Quantum eMotion Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die potenziellen Aufträge von Quantum eMotion durch die kanadische Regierung im Bereich Cybersicherheit. Anleger zeigen sich optimistisch über Nachkäufe, während Bedenken über Leerverkäufe und die Benachteiligung von Kleinanlegern geäußert werden. Die Nutzerzahlen der Qastle-App sind vielversprechend, und einige Anleger planen, bei einem Kurs von 1,30 Euro nachzukaufen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Quantum eMotion eingestellt.

Informationen zur Quantum eMotion Aktie

Es gibt 200 Mio. Quantum eMotion Aktien. Damit ist das Unternehmen 446,67 Mio. wert.

Quantum eMotion Aktie jetzt kaufen?

Ob die Quantum eMotion Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Quantum eMotion Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.