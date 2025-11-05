HENSOLDT Aktie fällt um -2,98 % - 05.11.2025

Die HENSOLDT Aktie notiert aktuell bei 89,65€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -2,98 % nachgegeben, was einem Verlust von -2,75 € entspricht. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei HENSOLDT abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -2,18 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -4,07 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -20,35 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die HENSOLDT um +164,52 % gewonnen.

HENSOLDT Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,07 % 1 Monat -20,35 % 3 Monate -2,18 % 1 Jahr +203,63 %

Informationen zur HENSOLDT Aktie

Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,49 Mrd. wert.

HENSOLDT Aktie jetzt kaufen?

Ob die HENSOLDT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HENSOLDT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.