Aktien Frankfurt Eröffnung
Verluste - Analyst sieht bei Dax Korrekturgefahr
- Dax fällt um 0,73% auf 23.773 Punkte, Trend negativ.
- MDax sinkt um 0,48%, EuroStoxx 50 verliert 0,8%.
- Sorgen um hohe Bewertungen belasten US-Technologiewerte.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt geht es zur Wochenmitte weiter bergab. Im Sog der schwachen US-Börsen sank der Dax in den ersten Handelsminuten um 0,73 Prozent auf 23.773 Punkte. Damit rückt die Marke von 24.000 Punkten, unter die er am Vortag gerutscht war, weiter in die Ferne. "Charttechnisch bahnt sich der deutsche Leitindex langsam aber sicher den Weg in eine größere Korrektur", warnte Analyst Frank Sohlleder vom Broker Activtrades.
Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gab um 0,48 Prozent auf 29.285 Punkte nach. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,8 Prozent nach unten.
Insbesondere an der US-Technologiebörse Nasdaq hatten die Sorgen der Anleger wegen der hohen Bewertungen am Dienstag für harsche Verluste gesorgt. Bei den insgesamt wenig bewegten asiatischen Handelsplätzen Asien stachen die zuletzt erneut deutlichen Gewinnmitnahmen beim japanischen Leitindex Nikkei 225 heraus. Die Experten der Landesbank Helaba verwiesen darauf, dass die japanische Notenbank laut dem Protokoll zu ihrer letzten Sitzung Argumente für eine Zinserhöhung diskutiert habe./gl/mis
Bild: 1063_20251104075819_girl
Bekanntlich wissen wir alle nichts aber zum Glück werden uns auch heute wieder Pinguine und andere Helden hilfreich zur Seite stehen.
Für den (natürlich völlig abwegigen) Fall, das die angegebene Richtung doch die falsche ist, immer daran denken.... im (verdeckten) Nachkauf liegt der Gewinn und falls auch dieses nicht fruchtet, einfach das gute alte Gegenteil-Trading zum Einsatz bringen. Das hat sich speziell im hinterher Modus noch immer bewährt.
Ihr seht, es kann einfach nichts schief gehen.... bis später dann also, wir feiern selbstverständlich gemeinsam. 🤡 🥂 🥳
IG Start 8:00 bei 24.013.... wohin werden Knochen, Würfel und die Katze der Nachbarin den DAX wohl führen? Eine magische Spannung liegt in der Luft... 😎
Sollte sie vor XC erreicht werden, na Ihr wisst schon - Feierabend bis zu den Amis.....🤠
Bild: 1063_20251030080056_dax03