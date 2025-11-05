Heute am 05.11.2025: TeamViewer Aktie im Spotlight

Die TeamViewer Aktie ist bisher um -2,21 % auf 5,9650€ gefallen. Das sind -0,1350 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Wie geht es mit der Aktie weiter?

TeamViewer bietet umfassende Lösungen für Fernzugriff und -wartung, ist weltweit führend und hebt sich durch Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit von der Konkurrenz ab.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die TeamViewer Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -31,84 % hinzunehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die TeamViewer Aktie damit um -6,62 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -31,61 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die TeamViewer um -36,19 % verloren.

TeamViewer Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,62 % 1 Monat -31,61 % 3 Monate -31,84 % 1 Jahr -54,34 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur TeamViewer Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die dramatische Kursentwicklung der TeamViewer Aktie, die in den letzten sechs Monaten um 54% gefallen ist. Anleger äußern Besorgnis über mögliche Insolvenzrisiken und fordern einen Führungswechsel. Das Handelsvolumen ist gestiegen, und viele sehen die Marktpsychologie als entscheidend an. Während einige die Aktie als unterbewertet betrachten und auf eine Erholung hoffen, hinterfragen andere ihre Kaufentscheidungen und die Stabilität des Unternehmens.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber TeamViewer eingestellt.

Informationen zur TeamViewer Aktie

Es gibt 174 Mio. TeamViewer Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,03 Mrd. wert.

Im Oktober `25 haben 8 Analysten die TeamViewer Aktie eingestuft.

TeamViewer Aktie jetzt kaufen?

Ob die TeamViewer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TeamViewer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.