    Besonders beachtet!

    Axon Enterprise Aktie weiter auf Talfahrt - -19,72 % - 05.11.2025

    Am 05.11.2025 ist die Axon Enterprise Aktie, bisher, um -19,72 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Axon Enterprise Aktie.

    Axon Enterprise ist ein führendes Unternehmen im Bereich nicht-tödlicher Sicherheitslösungen, bekannt für seine TASER-Geräte und Körperkameras. Es bietet innovative Softwarelösungen zur Beweissicherung und hat eine starke Marktstellung im Sicherheitssektor. Wichtige Konkurrenten sind Motorola Solutions und Digital Ally. Axons Alleinstellungsmerkmale sind die Integration von Hardware und Software sowie der Fokus auf ethische Sicherheitslösungen.

    Axon Enterprise Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 05.11.2025

    Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -19,72 % verliert die Axon Enterprise Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Axon Enterprise abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -25,45 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche ist die Axon Enterprise Aktie damit um -24,49 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -19,84 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Axon Enterprise auf -15,00 %.

    Axon Enterprise Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -24,49 %
    1 Monat -19,84 %
    3 Monate -25,45 %
    1 Jahr +23,40 %

    Informationen zur Axon Enterprise Aktie

    Es gibt 79 Mio. Axon Enterprise Aktien. Damit ist das Unternehmen 38,94 Mrd. wert.

    Der Taser-Hersteller Axon Enterprise verfehlt seine Gewinnerwartungen für das dritte Quartal – die Aktie stürzt nachbörslich am Dienstag um mehr als 20 Prozent ab.

    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Ob die Axon Enterprise Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Axon Enterprise Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Axon Enterprise

    -20,06 %
    -24,49 %
    -19,84 %
    -25,45 %
    +23,40 %
    +235,79 %
    +448,62 %
    +2.580,03 %
    +46.938,10 %
    ISIN:US05464C1018WKN:A2DPZU



    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
