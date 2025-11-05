Siemens Healthineers Aktie leidet unter Verkäufen - 05.11.2025

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Siemens Healthineers Aktie. Mit einer Performance von -7,22 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Siemens Healthineers ist ein global führendes Medizintechnikunternehmen, das innovative Lösungen in der Bildgebung und Diagnostik bietet. Mit starken Marktanteilen und einem Fokus auf digitale Gesundheitslösungen differenziert es sich von Konkurrenten wie GE Healthcare und Philips. Die Integration von Technologie und Diagnostik verschafft dem Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil.

Obwohl die Siemens Healthineers Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +1,95 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -2,96 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,92 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Siemens Healthineers um -6,31 % verloren.

Siemens Healthineers Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,96 % 1 Monat -0,92 % 3 Monate +1,95 % 1 Jahr -1,33 %

Informationen zur Siemens Healthineers Aktie

Es gibt 1 Mrd. Siemens Healthineers Aktien. Damit ist das Unternehmen 50,33 Mrd. wert.

Die US-Bank JPMorgan hat Siemens Healthineers nach Jahreszahlen für 2024/25 und einem Ausblick auf das neue Geschäftsjahr mit einem Kursziel von 61,30 Euro auf "Overweight" belassen. Die wichtigsten Kennziffern, Umsatz und operatives Ergebnis, des …

Am deutschen Aktienmarkt zeichnen sich zur Wochenmitte weitere Verluste ab. Im Sog der schwachen US-Börsen signalisierte der X-Dax für den Dax eine Stunde vor Handelsbeginn ein Minus von 0,5 Prozent auf 23.826 Punkte. Damit würde er klar unter der …

Der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers erwartet im laufenden Geschäftsjahr keine großen Sprünge. Handelszölle und negative Währungseffekte dürften das Ergebnis belasten, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Erlangen mit. So erwartet das …

Siemens Healthineers Aktie jetzt kaufen?

Ob die Siemens Healthineers Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Siemens Healthineers Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.