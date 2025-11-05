    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAUTO1 Group AktievorwärtsNachrichten zu AUTO1 Group
    JPMORGAN stuft Auto1 auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Auto1 nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Overweight" belassen. Der Autohändler habe die Erwartungen wieder einmal klar getoppt und die Ziele durch die Bank erhöht, schrieb Marcus Diebel am Mittwoch./rob/ag/niw

    Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:16 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:16 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,89 % und einem Kurs von 28,90EUR auf Tradegate (05. November 2025, 09:25 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Marcus Diebel
    Analysiertes Unternehmen: Auto1
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 40
    Kursziel alt: 40
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



