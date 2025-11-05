    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens Healthineers AktievorwärtsNachrichten zu Siemens Healthineers
    JEFFERIES stuft Siemens Healthineers auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Zahlen mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Der Medizintechnikkonzern habe nach drei Quartalen, in denen er besser als erwartet abgeschnitten hatte, in seinem Schlussquartal 2024/25 die Erwartungen leicht verfehlt, schrieb Julien Dormois am Mittwoch in seiner Schnelleinschätzung. Die Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025/26 scheine angesichts der bekannten Gegenwinde durch Zölle, Währungseffekte und einmalige Finanzeffekte bewusst vorsichtig gewählt. Dormois bleibt zuversichtlich und sieht den Ausblick als "mögliche Grundlage für einen neuen (ambitionierten) Mehrjahresplan", der Mitte November vorgestellt werden soll./rob/ck/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 02:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 02:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,79 % und einem Kurs von 45,58EUR auf Tradegate (05. November 2025, 09:30 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst:
    Analysiertes Unternehmen: Siemens Healthineers
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 60
    Kursziel alt: 60
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


