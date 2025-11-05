    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVestas Wind Systems Bearer and/or registered AktievorwärtsNachrichten zu Vestas Wind Systems Bearer and/or registered
    RBC stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Vestas nach Zahlen mit einem Kursziel von 150 dänischen Kronen auf "Outperform" belassen. Der operative Gewinn (Ebit) des Windkraftanlagenbauers habe dank der Marge die Erwartungen um 37 Prozent übertroffen, schrieb Colin Moody am Mittwoch. Er begrüßt außerdem die angekündigten Aktienrückkäufe, während sich der eingeengte diesjährige Ausblick im Konsensbereich bewege./rob/tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 02:09 / EST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 02:09 / EST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +14,03 % und einem Kurs von 19,67EUR auf Tradegate (05. November 2025, 09:30 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: RBC
    Analyst: Colin Moody
    Analysiertes Unternehmen: VESTAS WIND SYSTEMS
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 150
    Kursziel alt: 150
    Währung: DKK
    Zeitrahmen: N/A


