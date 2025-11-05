Gewinnexplosion beim Supermarkt-König – und das soll erst der Anfang sein

Außerdem wurde ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von einer Milliarde Euro angekündigt, das 2026 starten soll. Wie das im Eurostoxx 50 notierte Unternehmen am Mittwoch mitteilte, stieg der Konzernumsatz im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 2,2 Prozent.

Der niederländische Supermarktbetreiber Ahold Delhaize hat im dritten Quartal dank gut laufender Geschäfte in Europa deutlich mehr verdient. In den USA, dem größten Markt des Konzerns, lief das Geschäft allerdings weiter verhalten. Das Management bestätigte seine Jahresprognose.

Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn stieg um rund neun Prozent auf 933 Millionen Euro. Die entsprechende Marge lag bei 4,1 Prozent und fiel damit höher als von Experten erwartet aus. Unter dem Strich legte der Gewinn von 372 Millionen auf 584 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum zu.

Der Umsatz kletterte auf von 22 Milliarden Euro auf 22,5 Milliarden Euro. Der Gewinn übertraf die Prognose der Analysten, die laut einem vom Unternehmen zusammengestellten Konsens 542 Millionen Euro erwartet hatten. Der Umsatz lag im Rahmen der Erwartungen. Der bereinigte Betriebsgewinn stieg stärker als erwartet um 9,1 Prozent auf 933 Millionen Euro, die Marge auf 4,1 Prozent von 3,9 Prozent und damit über dem Unternehmens-Konsens von 866 Millionen Euro.

Die Aktie wird mit 35,57 Euro notiert und ist in diesem Jahr mehr als 12 Prozent im Plus. Erst vor wenigen Tagen hat Ahold Delhaize bekannt gegeben, dass es 800 Millionen Euro in ein neues Distributionszentrum in North Carolina, USA, investiert. Die neue Anlage soll ab 2029 mehr als 500 Arbeitsplätze schaffen und wäre damit das vierte Logistikzentrum in North Carolina.

"Die Investition in diese Anlage ist eine Investition in die Kunden, die unseren Marken vertrauen, wenn es um die Ernährung ihrer Familien geht", sagte JJ Fleeman, CEO von Ahold Delhaize USA. "Durch das neue Distributionszentrum erweitern ADUSA Distribution und ADUSA Transportation ihre Kapazitäten, um das Wachstum von Food Lion im Bundesstaat zu unterstützen und gleichzeitig neue Arbeitsplätze zu schaffen. Wir freuen uns, diesen Standort in North Carolina zu errichten und unsere Präsenz in einem Bundesstaat, in dem unsere Unternehmen seit über 65 Jahren tätig sind, weiter auszubauen", ergänzte Fleeman.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,03 % und einem Kurs von 36,20EUR auf Tradegate (05. November 2025, 11:19 Uhr) gehandelt.

