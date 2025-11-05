Dax startet im Minus - Nervosität auf dem Parkett

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Mittwoch mit Verlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der deutsche Leitindex mit rund 23.780 Punkten berechnet und damit 0,7 Prozent unter dem Schlussniveau von Vortag.



An der Spitze der Kursliste rangierten Fresenius, FMC und Daimler Truck, am Ende Siemens Healthineers mit einem regelrechten Absturz. Grund dürften in letzterem Fall die Quartalszahlen sein, die der Medizintechnikkonzern am Vormittag vorgelegt hat. Vor allem ein schwacher Ausblick auf das neue Geschäftsjahr stößt den Anlegern dabei sauer auf.





