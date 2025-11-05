    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFresenius AktievorwärtsNachrichten zu Fresenius

    Dax startet im Minus - Nervosität auf dem Parkett

    Wirtschaft - Dax startet im Minus - Nervosität auf dem Parkett
    Foto: Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur
    Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Mittwoch mit Verlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der deutsche Leitindex mit rund 23.780 Punkten berechnet und damit 0,7 Prozent unter dem Schlussniveau von Vortag.

    An der Spitze der Kursliste rangierten Fresenius, FMC und Daimler Truck, am Ende Siemens Healthineers mit einem regelrechten Absturz. Grund dürften in letzterem Fall die Quartalszahlen sein, die der Medizintechnikkonzern am Vormittag vorgelegt hat. Vor allem ein schwacher Ausblick auf das neue Geschäftsjahr stößt den Anlegern dabei sauer auf.

    Auch die Entwicklungen an den US-Märkten werden mit viel Interesse beobachtet. "Die Verluste von den Höchstständen weg sind bislang zwar nicht groß. Dennoch ist die Nervosität auf dem Parkett spür- und greifbar", sagte Thomas Altmann von QC Partners. Das gestrige Minus von 2,07 Prozent beim Nasdaq 100 sei gleichbedeutend mit dem zweitschwächsten Handelstag seit den Zollturbulenzen vom April. In Asien ist der Volatilitätsindex des Nikkei 225 heute Nacht kurzzeitig über die Schwelle von 40 gesprungen. "Auch das gab es seit April nicht mehr", so Altmann.

    Der aktuelle Government Shutdown ist jetzt der bislang längste in der US-Geschichte. "Auch wenn über die wirtschaftlichen Auswirkungen aktuell nur spekuliert werden kann, ist klar, dass diese umso größer ausfallen, je länger der Shutdown anhält", fügte der Analyst hinzu.

    Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochmorgen etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1490 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8703 Euro zu haben.

    Der Ölpreis blieb unterdessen fast unverändert: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 64,42 US-Dollar; das waren 2 Cent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

    Verfasst von Redaktion dts
