JEFFERIES stuft BMW auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BMW nach Zahlen mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Hold" belassen. Wie schon vorgewarnt, sei das dritte Quartal des Autobauers mit Blick auf die Barmittel schwach gewesen, schrieb Philippe Houchois am Mittwoch. Im Gesamtpaket hätten die Resultate aber beruhigenden Charakter gehabt. In einer Telefonkonferenz werde der Fokus wohl auf dem Thema US-Zölle und der Marge im vierten Quartal liegen./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 02:28 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 02:28 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,22 % und einem Kurs von 80,50EUR auf Tradegate (05. November 2025, 09:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Philippe Houchois

Analysiertes Unternehmen: BMW

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 85

Kursziel alt: 85

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



