    JEFFERIES stuft BMW auf 'Hold'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BMW nach Zahlen mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Hold" belassen. Wie schon vorgewarnt, sei das dritte Quartal des Autobauers mit Blick auf die Barmittel schwach gewesen, schrieb Philippe Houchois am Mittwoch. Im Gesamtpaket hätten die Resultate aber beruhigenden Charakter gehabt. In einer Telefonkonferenz werde der Fokus wohl auf dem Thema US-Zölle und der Marge im vierten Quartal liegen./rob/tih/ag

    Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,22 % und einem Kurs von 80,50EUR auf Tradegate (05. November 2025, 09:34 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Philippe Houchois
    Analysiertes Unternehmen: BMW
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 85
    Kursziel alt: 85
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


