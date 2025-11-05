RBC belässt Auto1 auf 'Outperform' - Ziel 30 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AUTO1 Group Aktie

Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,75 % und einem Kurs von 29,38 auf Tradegate (05. November 2025, 09:36 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AUTO1 Group Aktie um -3,57 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,38 %.

Die Marktkapitalisierung von AUTO1 Group bezifferte sich zuletzt auf 6,59 Mrd..

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +0,20 %/+33,60 % bedeutet.