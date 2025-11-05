ANALYSE-FLASH
RBC belässt Auto1 auf 'Outperform' - Ziel 30 Euro
- RBC belässt Auto1 auf "Outperform" mit 30 Euro.
- Starke Quartalsergebnisse übertreffen Erwartungen.
- Verkaufszahlen bei Händlern und Privatkunden stark.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Auto1 mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Outperform" belassen. Wassachon Udomsilpa attestierte dem Autohändler am Mittwochmorgen starke Quartalsergebnisse. Sowohl im Geschäft mit anderen Händlern als auch Privatkunden hätten die Verkaufszahlen die Erwartungen übertroffen./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 01:54 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 01:54 / EST
Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,75 % und einem Kurs von 29,38 auf Tradegate (05. November 2025, 09:36 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AUTO1 Group Aktie um -3,57 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,38 %.
Die Marktkapitalisierung von AUTO1 Group bezifferte sich zuletzt auf 6,59 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +0,20 %/+33,60 % bedeutet.
Wir wissen aber, dass die Bruttomarge beim Auto mit dem Kaufpreis steigt. Hier reden wir über Scherben, die der Verkäufer Auto1 für gut 8000 Euro überlässt. Wie man an denen so viel verdienen soll mit all den Kosten für An- und Verkauf, den Standkosten, dem (unproduktiven) Headquarter, der Garantie und dem sonstigen Fixkostenblock, ist mir ein Rätsel.
Mich würde nicht wundern, wenn es es hier irgendwann zu Bilanzkorrekturen kommt.
In 2025 sieht die Welt schon GANZ anders aus: Aktuell 1.527,29 Rohertrag pro Fahrzeug. Die Situation hat sich dramatisch verändert. Wie ihr das nun für Euch interpretiert, müsst ihr selber wissen. Ich kann nur ein Beispiel aus der Praxis geben. Grüße und Schönen Abend noch.