    ANALYSE-FLASH

    RBC belässt Auto1 auf 'Outperform' - Ziel 30 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • RBC belässt Auto1 auf "Outperform" mit 30 Euro.
    • Starke Quartalsergebnisse übertreffen Erwartungen.
    • Verkaufszahlen bei Händlern und Privatkunden stark.
    ANALYSE-FLASH - RBC belässt Auto1 auf 'Outperform' - Ziel 30 Euro
    Foto: Autohero

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Auto1 mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Outperform" belassen. Wassachon Udomsilpa attestierte dem Autohändler am Mittwochmorgen starke Quartalsergebnisse. Sowohl im Geschäft mit anderen Händlern als auch Privatkunden hätten die Verkaufszahlen die Erwartungen übertroffen./rob/ag/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 01:54 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 01:54 / EST

    AUTO1 Group

    ISIN:DE000A2LQ884WKN:A2LQ88

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AUTO1 Group Aktie

    Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,75 % und einem Kurs von 29,38 auf Tradegate (05. November 2025, 09:36 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AUTO1 Group Aktie um -3,57 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,38 %.

    Die Marktkapitalisierung von AUTO1 Group bezifferte sich zuletzt auf 6,59 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +0,20 %/+33,60 % bedeutet.


    Rating: Outperform
    Analyst:
    Kursziel: 30 Euro


    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig.
