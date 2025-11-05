    StartseitevorwärtsCryptocurrencyvorwärtsBitcoin CryptocurrencyvorwärtsNachrichten zu Bitcoin

    Krypto-Crash

    Krypto-Markt verliert 300 Milliarden US-Dollar – Bitcoin fällt unter 100.000

    ETF-Abflüsse, Liquidationen und Zinssorgen treiben den Krypto-Markt in die Tiefe und lösen einen massiven Ausverkauf aus.

    • Krypto-Markt fällt um 4,5%: 300 Mrd. USD verloren.
    • Bitcoin unter 100.000 USD, Ethereum um 8,6% gefallen.
    • ETF-Abflüsse und Zinssorgen verstärken Verkaufsdruck.
    Foto: Dall-E

    Innerhalb weniger Stunden wurden laut Marktdaten rund 300 Milliarden US-Dollar an Marktkapitalisierung ausgelöscht. Der Gesamtwert aller Kryptowährungen fällt Mittwoch um 4,5 Prozent auf 3,38 Billionen US-Dollar (Stand: 9:30 Uhr MEZ).

    Der Ausverkauf wurde vor allem von Bitcoin angeführt, der erstmals seit Ende Juni unter die psychologisch wichtige Marke von 100.000 US-Dollar rutschte. Die größte Kryptowährung der Welt fiel zeitweise auf 99.075 US-Dollar, bevor sie sich aktuell bei etwa 101.250 US-Dollar stabilisiert – ein Tagesverlust von über 3 Prozent.

    Auch Ethereum verzeichnete deutliche Abgaben und sackt um 8,6 Prozent auf 3.290 US-Dollar ab. BNB verliert 4,4 Prozent auf 943 US-Dollar, während XRP um 3,5 Prozent auf 2,21 US-Dollar fällt.

    Liquidationen und Hebelwirkung verstärken Verkaufsdruck

    Laut Daten von CoinGlass stiegen die gesamten Krypto-Liquidationen in den vergangenen 24 Stunden um 88 Prozent auf 2,1 Milliarden US-Dollar. Besonders betroffen waren gehebelte Long-Positionen, die bei dem abrupten Preisrückgang zwangsweise aufgelöst wurden.

    Das Open Interest – also das Gesamtvolumen offener Derivate-Positionen – fiel parallel dazu um 6 Prozent auf 141 Milliarden US-Dollar. Technische Indikatoren zeigen ebenfalls eine deutliche Schwäche: Der durchschnittliche Relative-Stärke-Index (RSI) des Kryptomarkts sank auf 39.

    Der Crypto Fear & Greed Index fällt deutlich von gestrigen 27 auf aktuell nur noch 20 Punkten und notiert damit an der Grenze zu "extremer Angst".

    ETF-Abflüsse setzen institutionelle Anleger unter Druck

    Einen erheblichen Anteil am jüngsten Abverkauf hatten anhaltende Abflüsse aus US-börsennotierten Krypto-ETFs. Nach Daten von SoSoValue verzeichneten die Spot-Bitcoin-ETFs am Dienstag Nettoabflüsse von 577 Millionen US-Dollar, während Ethereum-ETFs weitere 219 Millionen US-Dollar verloren. Damit setzen sich die ETF-Abflüsse bereits den fünften Handelstag in Folge fort.

     

    Makroökonomische Faktoren: Zinsen, Inflation und geopolitische Spannungen

    Der aktuelle Rücksetzer reiht sich in ein Muster erhöhter Volatilität seit Oktober ein. Marktteilnehmer reagieren sensibel auf die unklare Zinspolitik der US-Notenbank (Fed), nachdem robuste Arbeitsmarktdaten und anhaltende Inflation Spekulationen über baldige Zinssenkungen gedämpft haben.

    Ein stärkerer US-Dollar, der am Montag ein Vier-Monats-Hoch gegenüber dem Euro erreichte, hat den Risikoappetit zusätzlich verringert. Steigende US-Staatsanleiherenditen ziehen Kapital aus risikoreichen Anlagen wie Kryptowährungen ab.

    Gleichzeitig belasten geopolitische Spannungen zwischen den USA und China sowie jüngste Sicherheitsvorfälle im DeFi-Sektor das Sentiment. Der Balancer-Exploit mit einem Schaden von 128 Millionen US-Dollar traf vor allem Ethereum-nahe DeFi-Token.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



